В Подмосковье выпало 60 сантиметров снега

До 60 сантиметров снега выпало в некоторых муниципалитетах Московской области к середине дня 13 февраля. На уборку дорог и дворов выведено максимальное количество техники - более 6 тысяч тракторов и снегоуборочных машин, в уборке снега задействованы больше 21 тысячи дорожных рабочих и дворников.

"Все дорожные и коммунальные службы перешли на круглосуточный режим работы. В первую очередь обеспечиваем работу общественного транспорта, подъезд к социально значимым объектам, очищаем остановки и пешеходные тротуары", - сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры области Алексей Гержик.

Тем не менее, на основных вылетных магистралях региона движение сильно затруднено. В основном из-за фур, застрявших на МКАД. Неповоротливые большегрузы с трудом заезжают на эстакады, а заваленные снегом въезды и выезды с кольцевой дороги и вовсе остаются для них неприступными. В частности, из-за фур затруднено движение на Новоегорьевском, Дзержинском, Симферопольском и Варшавском шоссе.

Минтранс призвал жителей Подмосковья воздержаться в эти выходные дни от поездок на личном транспорте.

"Если нет крайней необходимости, оставайтесь, пожалуйста, дома. Это поможет нашей технике быстрее доехать до каждой улицы, чтобы начать уборку", - подчеркнул Гержик.