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13.02.2021 08:26
Рубрика: Власть

На Камчатке выберут главу самого малочисленного в России округа

Текст: Юрий Батин

На Камчатке на конкурсной основе впервые будет выбран глава Алеутского муниципального округа.

Недавно образованный округ находится на острове Беринга и представлен единственным населенным пунктом - селом Никольское, в котором проживают 676 человек. Это самый малочисленный муниципальный округ в стране.

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Прежде остров и расположенное на нем село носили статус Алеутского муниципального района и Никольского сельского поселения. Однако в апреле 2020 года был принят краевой закон, в соответствии с которым эти образования утратили свой статус, и их правопреемником стал Алеутский муниципальный округ. С избранием главы начатая реформа завершится, сообщается на официальном сайте Камчатского края.

Соискатели новой должности смогут подавать документы с 1 по 22 марта. При этом участники конкурса должны будут лично присутствовать на некоторых этапах отбора. Для тех, кто не проживает в селе Никольском постоянно, сделать это будет непросто. Дело в том, что попасть на остров Беринга можно лишь раз в неделю самолетом.

Предполагается, что уже в начале апреля имя первого главы Алеутского муниципального округа станет известно.

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