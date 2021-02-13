Под Саратовом установят причину гибели трех мужчин в общежитии

Тела трех мужчин обнаружены в субботу в общежитии, расположенном в городе Энгельсе Саратовской области. В одной из комнат многоэтажки на улице Молодежной погибли 51-летний хозяин и двое его приятелей 45 и 59 лет.

Как сообщили в СУ СК по Саратовской области, признаков насильственной смерти при внешнем осмотре тел не обнаружено. Утечка газа исключается, так здание общежития не газифицировано.

На месте работают следователи. Причина смерти будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы. Проводится доследственная проверка.