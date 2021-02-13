В Прикамье умерла упавшая в ущелье туристка

Участница туристической прогулки, упавшая в ущелье в Пермском крае, умерла на руках спасателей. Об этом сообщили в региональном министерстве территориальной безопасности.

Женщина, 1982 года рождения, приехала из Тюмени и в составе тургруппы посетила скальный массив Усьвинские столбы. Во время прогулки она упала в ущелье. Спасатели, прибывшие из Перми и Чусового доставали туристку из ущелья полтора часа с помощью веревок и специального оборудования.

Женщина получила множественные травмы и умерла, когда ее везли в санях-волокушах, прицепленных к снегоходу в ближайший поселок.

По факту ее гибели начали проверку следователи СК РФ по Пермскому краю. По предварительным выводам, женщина оступилась во время прогулки и упала с горы.