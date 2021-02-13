В Ингушетии из торгового центра эвакуировали посетителей

Правоохранительные органы Ингушетии эвакуировали персонал и посетителей торгово-развлекательного центра в городе Сунжа, сообщает "Интерфакс".

Полиция получила два сообщения о взрывоопасном предмете в частном доме № 1 по улице Рабочая. Так как по этому же адресу находится и трехэтажный торговый комплекс, силовики оцепили весь район.

В помещениях работали кинологи с собаками. Обследовали как само здание, так и прилегающую территорию, вскрыли упаковки бытовой техники, продаваемой в магазинах. Взрывных устройств не обнаружено.

В начале недели в полицию поступало анонимное сообщение о возможной террористической угрозе в одной из городских школ. Уже установлено, что это была шалость местных учеников. Их родителей привлекли к административной ответственности.