Петербургский художник Артем Бизяев создал модель конструктора "Лего" по мотивам русских сказок. Главная героиня - Баба-яга. Появится ли хозяйка избушки на курьих ножках в наборе самого популярного конструктора в мире? Об этом "Родине" рассказал автор идеи.

Бизяев - популярный художник. Он специализируется на комиксах, а про конструктор говорит так: "Отдыхаю от рисования, играя в "Лего".

- Мне всегда было досадно, что мировая поп-культура уже лет сто игнорирует славянский стиль. Конечно, последние 10 лет в индустрии моды было заметно постсоветское влияние, но, мне кажется, наша богатая история достойна большего. И я думаю, чтобы популяризировать свою культуру, надо начинать с себя, и самим производить что-то, что прославляет ее, - объясняет Артем.

Он приводит в пример Японию, где каждый год выходят сериалы, мультфильмы, комиксы и игры, основанные на местных мотивах: "У нас же, дай Бог, один фильм про богатырей раз в два года выходит. Поэтому весь мир знает про ниндзя, самураев. Но ничего - про Кощея и домовых".

Внимание! Сейчас будет мой самый важный проект для Lego IDEAS!

Славянское лего!

💀🐸🍄

10к голосов, и возможно, лего выпустит эту идею как официальный набор!https://t.co/UCmhaI5wTQ#LEGO #babayaga #бабаяга pic.twitter.com/cbhrZ04dFI — Artem Bizyaev (@ArtemBizyaev) January 28, 2021

Бизяев уверен, что нужно создавать больше разных историй по славянским мотивам. В разных жанрах и стилях - от детских сказок до ужастиков для взрослых. Баба-яга универсальный герой - и для детей, и для взрослых.

- Я выбрал ее, потому что у Бабы-яги самый большой потенциал для экспорта, - именно так выражается Бизяев.

Собирать модели для "Лего" по русским сказкам он начал еще с Морозко, но понял, что ледяной дед вряд ли заинтересует кого-то за пределами нашей культуры.

- А вот с Ягой другой случай: колдунья хорошо воспринимается иностранцами, что подтверждает появление ее во множестве западных фильмов, мультфильмов и комиксов, - объясняет Артем. - Мне кажется, все благодаря стопроцентному узнаваемому типажу лесной ведьмы в сочетании с самобытным чудаковатым дизайном. За счет этого для иностранцев она выглядит свежо и при этом легко вписывается в их привычную картину мира. А дуализм Бабы Яги привлекает интерес как глубокого персонажа. И еще: нередко в ней видят икону феминизма.

В общем, Бизяев уверен, что это невероятно интересный персонаж с огромным потенциалом для раскрытия в совершенно разных жанрах. А с другими чуда может не случиться.

А еще я сделал в блендере каноническую прическу для Бабы Яги, но правила конкурса запрещают использовать кастомные детали( pic.twitter.com/xgrBYeYhdn — Artem Bizyaev (@ArtemBizyaev) January 28, 2021

- Хотя, мне кажется, если к домовому приставить хорошего пиарщика, может родиться звезда. Еще есть потенциал у огромного лесного кота Баюна. Надо искать баланс узнаваемого и необычного, - уверен Артем.

Он отправил заявку команде "Lego Ideas". Там рассматривают проекты партиями: делят год на три периода. Эксперты рассматривают все проекты, набравшие десять тысяч голосов в интернете.

- Обычно это 20-35 идей. Из них выбирают одну-две для реализации. Проект с с Бабой-ягой попадает в первый период 2021 года. Решения по нему обычно оглашают в конце сентября, по крайней мере, так было в предыдущем году, - объясняет Бизяев.

Проект с Ягой оказался так популярен, что меньше чем за сутки собрал необходимое количество голосов на сайте ideas.lego.com - 10 тысяч - хотя на это дается два года. Датские эксперты даже стали проверять, не было ли это набегом русских хакеров.

Конечно нет! Просто немного колдовства от Бабы-яги и Артема Бизяева.