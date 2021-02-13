На Кубани из-за снегопада столкнулись 16 машин и рейсовый автобус

На Кубани из-за небывалого снегопада и обледенения дороги случилась массовая авария с участием 16 машин и рейсового автобуса. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

ДТП произошло утром около 09.20 в Северском районе Кубани на 39-м километре федеральной дороги А-146 "Краснодар - Верхнебаканский". По данным ГИБДД, на небольшом участке трассы насчитывается сразу пять аварий с участием в общей сложности 17 автомобилей, среди которых один рейсовый автобус, четыре грузовых машины и 12 легковых автомобилей. Из-за массового ДТП движение на трассе было временно перекрыто, но к 12.00 его уже удалось восстановить.

"Пассажиры автобуса продолжили путь на другом рейсовом автобусе, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю. - В результате происшествий один человек был травмирован".

Причиной массовой аварии стали сложные погодные условия, снегопад и гололед на дороге. Метель обрушилась на Кубань вечером 12 февраля и во многих районах с небольшими перерывами продолжалась всю ночь. По метеопрогнозу непогода будет бушевать в регионе всю следующую неделю. Экстренные службы рекомендуют водителям выезжать на дорогу только в случае крайней необходимости и ни в коем случае не использовать в это время шины с летним рисунком протектора.