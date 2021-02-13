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13.02.2021 18:28
Рубрика: Общество

Обнаружен новый вид рептилии, жившей 230 миллионов лет назад

Текст: Алена Ларина

В Аргентине обнаружен новый вид рептилии, существовавшей на нашей планете 230 миллионов лет назад.

Фото: Maciej Grzelczyk and PAP/DPA
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Аргентинское агентство по популяризации науки при университете города Матанса сообщило, что это новый вид ринхозавров - четвероногих травоядных животных длиной около трех метров, жившими вместе с первыми динозаврами.

Останки древней рептилии - фрагменты черепа, челюсти, часть крестца, позвонки хвоста и часть бедра нашли в национальном парке Талампайя провинции Ла-Риоха.

Как у современных ящериц ноги ринхозавра располагались по бокам тела, а живот был прижат к земле. Морда имела костлявый клюв, вероятно, служивший для обработки пищи перед ее проглатыванием.

Найденные в Аргентине останки принадлежат нескольким животным до сих пор неизвестного науке вида.

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