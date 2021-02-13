Рублев обыграл Лопеса на Открытом чемпионате Австралии

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии, переиграв Фелисиано Лопеса из Испании.

Вторая ракетка России Андрей Рублев добился победы в трех партиях. 39-летний Лопес оказал упорное сопротивление в стартовом сете, но в решающий момент при счете 5:5 Рублев выиграл два гейма подряд.

Вторая и третья партии прошли с более ощутимым превосходством россиянина и завершились в его пользу - 6:2, 6:3. Рублев прошел в четвертый круг турнира, повторив свой лучший результат в Мельбурне.

В следующем поединке он встретится с норвежцем Каспером Руудом.

Ранее барьер третьего раунда преодолели Даниил Медведев и Аслан Карацев.