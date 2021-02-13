Сборная России стала второй в эстафете на юниорском ЧМ в Финляндии

Российские лыжницы заняли второе место в эстафете на ЧМ в Финляндии среди молодежи и юниоров.

В субботу прошла эстафетная гонка 4x3,3 км среди юниорок. Российская команда была в числе претендентов на победу.

Но по итогам гонки Анна Кожинова, Евгения Крупицкая, Ольга Жолудева и Вероника Степанова показали второй результат, уступив шведской команде.

Степанова ушла на последний этап третьей, но сумела опередить соперницу из Норвегии, а на финише едва не настигла шведку, отыграв по ходу этапа более 10 секунд.