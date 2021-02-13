СМИ: Госсекретарь США в марте посетит Японию

Госсекретарь США Энтони Блинкен в марте планирует совершить турне по странам Азии, передает агентство Kyodo. Ожидается, что глава американской дипломатии в ходе поездки сделает остановку и в Японии. По некоторым данным, примерно в эти же сроки Токио посетит руководитель Пентагона Ллойд Остин.

Представители Вашингтона обсудят с японскими партнерами актуальные вопросы двусторонних отношений, а также обменяются мнениями о ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Вместе с тем, как подчеркивает местная пресса, на график зарубежных визитов Блинкена и Остина может повлиять эпидемиологическая обстановка в мире.

Напомним, что в настоящий момент в десяти японских регионах, включая Токио, введен режим ЧС. Действие особых мер рассчитано как минимум до 7 марта. Между тем в последние дни темпы заражения COVID-19 среди жителей японской столицы заметно снизились. В течение недели в мегаполисе фиксируют не более 500 новых пациентов с положительными пробами на инфекцию.