Томас Бах поздравил Си Цзиньпина с "Праздником Весны"

Председатель Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах 12 февраля направил председателю КНР Си Цзиньпину поздравительное письмо по случаю наступившего "Праздника Весны" - Нового года по Лунному календарю.

Как сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное", в письме Томас Бах пожелал Си Цзиньпину и всему китайскому народу крепкого здоровья, удачи и процветания. Он отметил, что год Быка имеет важное значение для международного олимпийского движения.

Близится зимняя Олимпиада и Паралимпиада 2022 в Пекине. Столица Китая уже готова к этому. Желание председателя КНР Си Цзиньпина о том, чтобы 300 миллионов китайцев проявили активный интерес и занялись зимними видами спорта, осуществляется. Глава МОК также выразил уверенность в том, что под руководством Си Цзиньпина китайский народ добьется в год Быка огромных успехов.