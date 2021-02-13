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13 февраля 2021 г. 12:55
Спорт
Текст: Артем Локалов

В честь победы российской конькобежки на чемпионате мира вместо гимна прозвучал концерт Чайковского

По решению Спортивного арбитражного суда в Лозанне, российские сборные по всем видам спорта в течение двух лет не могут выступать под национальным флагом и гимном.
Петр Чайковский.
Петр Чайковский.

Это санкции за допинг в российском спорте.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Голикова выиграла золото на 500 м на ЧМ по конькобежному спорту

Сейчас в Голландии проходит чемпионат мира по конькобежному спорту. После победы Ангелины Голиковой на дистанции 500 метров вместо гимна России прозвучал фрагмент из концерта № 1 Петра Чайковского.

Музыку выбрали в национальной федерации в качестве музыкального сопровождения на церемониях награждения.

Отметим, что спортсменка из России одержала победу на чемпионате мира на дистанции 500 метров впервые за 25 лет, когда первое место заняла Светлана Журова. Второе место у Фемке Кок из Голландии, а бронза у еще одной конькобежки из России - Ольги Фаткулиной.

Темы дня:
#Россия
#журнал Родина
#гимны