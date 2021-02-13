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13.02.2021 14:14
Рубрика: В мире

В Южной Корее вновь ослабили меры социального дистанцирования

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
Власти Южной Кореи приняли решение пойти на дальнейшее ослабление мер социального дистанцирования, что позволит с 15 февраля различным заведениям работать до 22:00. Новость была встречена частным бизнесом с ликованием.
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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Представители Центра по контролю и профилактике заболеваний Кореи сегодня огласили новое решение по поводу мер социального дистанцирования, которые пересматриваются каждые две недели. В связи с относительным сокращением количества новых зараженных COVID-19 власти сочли возможным понизить уровень мер социального дистанцирования. В столичном регионе они теперь составляют "уровень 2,0", что является третьим из пяти возможных, а в провинциях ограничения сняты еще больше, до "уровня 1,5".

Отметим, что Южная Корея продолжает идти по пути ослабления мер дистанцирования, на что повлияла как в целом и более-менее благополучная ситуация с коронавирусом, так и давление со стороны представителей мелкого и среднего частного бизнеса.

Владельцы разного рода развлекательных и питейных заведений указывали, что предыдущее ограничение, которое позволяло в столице им работать лишь до 21:00, очень сильно ограничивает приток клиентов. Так заявил хозяин одного из ресторанов: "Теперь появился свет в конце туннеля".

Военнослужащие срочной службы с 15 февраля смогут ходить в увольнения, которых они были лишены уже 80 дней. После серии вспышек коронавируса в воинских частях минобороны почти три месяца назад приняло решение запретить увольнения, чтобы ограничить возможность распространения COVID-19 в войсках.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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Вместе с тем, оставлен в силе еще как минимум на две недели запрет проводить встречи в компаниях от пяти и более человек. Но теперь это не касается прямых родственников, даже если они живут раздельно. Ранее запрет на встречи в формате "более четырех" распространялся и на родственников, если они жили раздельно, что спровоцировало недовольство.

Одновременно правительство Южной Кореи призвало сограждан не ослаблять бдительность, продолжать носить маски, соблюдать меры гигиены, подчеркнув, что новая волна COVID-19 может вспыхнуть с новой силой в любой момент.

Большое беспокойство вызывают отмечаемый сейчас в Корее праздник Нового года по лунному календарю, когда многие корейцы несмотря на увещевания властей решили-таки поехать в провинцию, чтобы повстречаться с родственниками. Это может спровоцировать распространение коронавируса, но власти все же сочли возможным пойти на ослабление мер дистанцирования.

В мире Восточная Азия Южная Корея Пандемия коронавируса COVID-19

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