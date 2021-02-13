Официальные лица NRTA заявили, что репортажи популярного международного информационного телеканала BBC World News о Китае грубо нарушали правила регулирования теле- и радиовещания и вещания иностранных спутниковых телеканалов, в частности - требования к достоверности и непредвзятости, подрывая тем самым национальные интересы и этническую солидарность КНР.

В заявлении регулятора говорится, что результатом многочисленных нарушений стал полный запрет деятельности канала BBC World News на территории КНР. Государственное управление радиовещания и телевидения КНР не будет принимать к рассмотрению заявки телеканала к возобновлению вещательной деятельности на протяжении года.

Это абсолютно законные действия Китая, направленные на защиту государственного суверенитета и национальных интересов, которые также служат гарантией обеспечения принципов достоверности и непредвзятости репортажей отечественных и зарубежных СМИ. Вина в невозможности вести дальнейшее вещание на территории КНР лежит полностью на BBC.

Будучи одним из наиболее известных средств массовой информации, действующим в Китае на протяжении многих лет, корпорация BBC прекрасно осведомлена о соответствующих национальных правилах управления в области теле- и радиовещания и обязанности строго их соблюдать. Однако телеканал BBC World News, называющий себя объективным и справедливым, в ходе своей работы полностью забывал о декларируемых принципах и грубо и злонамеренно нарушал правила и законы.

Следует особо отметить деятельность BBC World News за последние полгода, когда телеканал регулярно распространял многочисленные слухи и ложь, клеветал на Китай, использовал в ходе репортажей двойные стандарты и грязные методы, не совместимые не только с профессиональной деятельностью и журналистикой этикой, но и находящиеся на грани человеческой морали. Эти действия продемонстрировали истинное лицо BBC World News. Ярким примером являются отчеты о профилактике эпидемии нового коронавируса. Недавно в документальном фильме под названием "Возвращение в провинцию Хубэй" репортеры ВВС World News не только указали на г. Ухань, как источник эпидемии, но и подменили видеоряд. В качестве якобы доказательств фактов насилия противоэпидемических и правоохранительных органов и нарушения ими законных прав человека, использовался видеоряд с антитеррористических учений Китая. На основе этой подмены телеканал ВВС World News направил мировой общественности ложный посыл, согласно которому Китай якобы скрывает реальную эпидемическую обстановку в стране.

Подобного рода оскорбительные, агрессивные, идеологически предвзятые "фейковые" новости, полностью не соответствуют тому факту, что Китай проводил необходимые противоэпидемические меры абсолютно открыто, прозрачно и строго на основе закона. Это было полностью подтверждено экспертами совместной группы Китая и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в ходе недавнего расследования, направленного на отслеживание источника нового коронавируса.

Также необходимо обратить внимание на многочисленные репортажи о Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР). Здесь BBC World News также отличился своими неадекватными и злонамеренными действиями. Согласно неполной статистике, за последние полгода BBC опубликовала более 40 статей и других материалов о Синьцзяне, где распространила серию "фейковых" новостей: о принудительном труде, стерилизации женщин и даже геноциде в районе и т. д.

Совсем недавно BBC World News показал шокирующий репортаж, в котором рассказывается о так называемых "комплексных изнасилованиях" в синьцзянских центрах обучения и профессиональной подготовки. На деле, по результатам исследования, уйгурская женщина, давшая интервью в этом репортаже, никогда не была ни в одном из многочисленных центров обучения и профессиональной подготовке СУАР. Этот полностью выдуманный, наполненный ложью и черными намерениями репортаж, направленный на подрыв этнической сплоченности Китая, серьезно задел чувства не только многонационального населения района, но и всего китайского народа.

Китайская сторона поддерживала постоянные связи и провела ряд консультаций с BBC World News и BBC по данной проблеме. Однако ни руководство телеканала, ни руководство корпорации не принесли никаких извинений и не выступили с опровержениями, отказавшись исправлять допущенные ошибки и грубые нарушения. Столь грязные действия и неприкрытую идеологическую агрессию со стороны иностранных СМИ не будет терпеть никакое государство мира и Китай, в частности.

В 2019 году журналистка Анна Брис, проработавшая в BBC 11 лет, после ухода из корпорации, раскрыла в соцсетях "грязную кухню" британских СМИ, заявив, что ее коллеги фабриковали репортажи о химическом оружии в Сирии. Она подчеркнула, что британские журналисты намеренно вбрасывают "фейковую" информацию, чтобы формировать у своей аудитории требуемое восприятие действительности.

Анна Брис написала: "Британцы должны быть внимательны, когда смотрят BBC. Потому что корпорация делает огромное множество ложных репортажей и сообщений, скрывая факты и истину". Сообщения привели к скандалу, но, самое главное, простые британцы задумались над тем, можно ли вообще доверять не только BBC, но и британской прессе в целом.

Китай требовал исправления сложившейся негативной ситуации, но не получив надлежащего ответа, справедливо указал BBC World News на дверь. Корпорации, имеющей без году вековую историю, нужно пересмотреть свою деятельность не только в Китае, но и во всем мире. КНР в полном соответствии с национальным и международным законодательством предоставляет иностранным СМИ удобство и поддержку в работе в стране, но никогда не потерпит ангажированности, идеологической лжи, клеветы и прочей злонамеренной деятельности.