За сутки в России подтвержден 14 861 случай COVID-19 в 85 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 10,7% - без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 1963

2 Санкт-Петербург 1130

3 Московская область 884

4 Нижегородская область 441

5 Воронежская область 356

6 Ростовская область 342

7 Самарская область 298

8 Свердловская область 272

9 Пермский край 263

10 Челябинская область 262

11 Иркутская область 259

12 Вологодская область 232

13 Саратовская область 229

14 Волгоградская область 218

15 Красноярский край 218

16 Пензенская область 206

17 Архангельская область 198

18 Ставропольский край 198

19 Ленинградская область 193

20 Республика Карелия 178

21 Ярославская область 173

22 Краснодарский край 170

23 Забайкальский край 168

24 Алтайский край 168

25 Тверская область 166

26 Курская область 163

27 Хабаровский край 161

28 Белгородская область 160

29 Республика Башкортостан 160

30 Омская область 158

31 Смоленская область 154

32 Калининградская область 153

33 Кировская область 149

34 Тульская область 147

35 Ивановская область 146

36 Астраханская область 146

37 Мурманская область 145

38 Владимирская область 144

39 Приморский край 142

40 Липецкая область 141

41 Калужская область 140

42 Брянская область 140

43 Оренбургская область 140

44 Республика Крым 139

45 Орловская область 138

46 Ханты-Мансийский автономный округ 138

47 Тамбовская область 135

48 Ульяновская область 134

49 Новосибирская область 128

50 Республика Коми 125

51 Новгородская область 120

52 Тюменская область 120

53 Псковская область 115

54 Республика Бурятия 108

55 Удмуртская Республика 98

56 Рязанская область 96

57 Курганская область 88

58 Севастополь 82

59 Кемеровская область 82

60 Кабардино-Балкарская Республика 80

61 Республика Дагестан 73

62 Сахалинская область 71

63 Томская область 71

64 Республика Татарстан 70

65 Республика Саха (Якутия) 68

66 Республика Чувашия 68

67 Республика Мордовия 67

68 Республика Калмыкия 60

69 Костромская область 58

70 Карачаево-Черкесская Республика 56

71 Ямало-Ненецкий автономный округ 55

72 Республика Северная Осетия-Алания 47

73 Камчатский край 44

74 Республика Марий Эл 43

75 Республика Алтай 38

76 Амурская область 35

77 Республика Ингушетия 31

78 Республика Адыгея 27

79 Республика Хакасия 27

80 Чеченская Республика 14

81 Магаданская область 12

82 Республика Тыва 11

83 Ненецкий автономный округ 8

84 Еврейская автономная область 5

85 Чукотский автономный округ 2 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 057 698 случаев (+0,37%) коронавирусной инфекции в регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Республика Тыва 0,07%

2. Еврейская автономная область, Республика Хакасия, Чеченская Республика 0,1%

3. Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Амурская область, Республика Адыгея, Республика Саха (Якутия), Республика Ингушетия, Республика Алтай, Томская область 0,2% За последние сутки подтверждено 502 смерти Москва 67

Санкт-Петербург 52

Московская область 31

Ростовская область 23

Краснодарский край 17

Воронежская область 15

Архангельская область 15

Алтайский край 14

Свердловская область 13

Нижегородская область 12

Красноярский край 12

Ленинградская область 10

Пермский край 10

Тульская область 9

Новосибирская область 9

Владимирская область 8

Челябинская область 8

Ивановская область 7

Вологодская область 7

Самарская область 7

Иркутская область 7

Тверская область 6

Республика Крым 6

Республика Дагестан 6

Республика Чувашия 6

Белгородская область 5

Орловская область 5

Смоленская область 5

Мурманская область 5

Волгоградская область 5

Ставропольский край 5

Удмуртская Республика 5

Томская область 5

Курская область 4

Астраханская область 4

Севастополь 4

Республика Башкортостан 4

Оренбургская область 4

Курганская область 4

Ханты-Мансийский автономный округ 4

Омская область 4

Приморский край 4

Костромская область 3

Рязанская область 3

Тамбовская область 3

Ярославская область 3

Республика Карелия 3

Саратовская область 3

Республика Хакасия 3

Камчатский край 3

Калужская область 2

Липецкая область 2

Псковская область 2

Республика Адыгея 2

Республика Калмыкия 2

Республика Татарстан 2

Пензенская область 2

Республика Коми 1

Ненецкий автономный округ 1

Республика Мордовия 1

Кировская область 1

Ямало-Ненецкий автономный округ 1

Кемеровская область 1

Республика Бурятия 1

Забайкальский край 1

Амурская область 1

Хабаровский край 1

Еврейская автономная область 1 За весь период по России умерло 79 696 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 18 765 человек Москва 2680

Санкт-Петербург 2678

Московская область 896

Челябинская область 502

Нижегородская область 443

Иркутская область 401

Краснодарский край 384

Приморский край 378

Ростовская область 374

Воронежская область 360

Архангельская область 311

Пензенская область 301

Пермский край 289

Свердловская область 285

Ставропольский край 257

Саратовская область 255

Республика Башкортостан 253

Самарская область 249

Хабаровский край 241

Вологодская область 236

Астраханская область 236

Республика Карелия 222

Тверская область 219

Волгоградская область 210

Брянская область 209

Тульская область 176

Курская область 169

Ярославская область 167

Алтайский край 162

Калининградская область 161

Смоленская область 158

Оренбургская область 156

Ханты-Мансийский автономный округ 155

Красноярский край 155

Томская область 153

Кировская область 151

Ульяновская область 149

Калужская область 142

Белгородская область 141

Орловская область 139

Владимирская область 137

Липецкая область 134

Тамбовская область 134

Омская область 134

Ленинградская область 127

Республика Бурятия 126

Мурманская область 125

Сахалинская область 125

Республика Коми 123

Новгородская область 122

Республика Крым 122

Псковская область 118

Тюменская область 117

Забайкальский край 114

Ямало-Ненецкий автономный округ 109

Кемеровская область 102

Удмуртская Республика 98

Новосибирская область 94

Республика Мордовия 93

Республика Алтай 93

Рязанская область 92

Севастополь 91

Республика Дагестан 91

Курганская область 85

Кабардино-Балкарская Республика 81

Республика Чувашия 81

Республика Калмыкия 60

Костромская область 57

Республика Северная Осетия - Алания 54

Республика Татарстан 50

Республика Саха (Якутия) 50

Ивановская область 49

Карачаево-Черкесская Республика 48

Камчатский край 47

Республика Адыгея 46

Республика Хакасия 41

Амурская область 41

Республика Марий Эл 38

Республика Ингушетия 37

Чеченская Республика 30

Магаданская область 25

Республика Тыва 14

Еврейская автономная область 6

Ненецкий автономный округ 1 За весь период выписано по выздоровлении по России - 3 577 907.