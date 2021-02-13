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13.02.2021 10:30
Рубрика: Общество

За сутки в России подтвержден 14 861 случай COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 10,7% - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1   Москва   1963
  • 2   Санкт-Петербург   1130
  • 3   Московская область   884
  • 4   Нижегородская область   441
  • 5   Воронежская область   356
  • 6   Ростовская область   342
  • 7   Самарская область   298
  • 8   Свердловская область   272
  • 9   Пермский край   263
  • 10   Челябинская область   262
  • 11   Иркутская область   259
  • 12   Вологодская область   232
  • 13   Саратовская область   229
  • 14   Волгоградская область   218
  • 15   Красноярский край   218
  • 16   Пензенская область   206
  • 17   Архангельская область   198
  • 18   Ставропольский край   198
  • 19   Ленинградская область   193
  • 20   Республика Карелия   178
  • 21   Ярославская область   173
  • 22   Краснодарский край   170
  • 23   Забайкальский край   168
  • 24   Алтайский край   168
  • 25   Тверская область   166
  • 26   Курская область   163
  • 27   Хабаровский край   161
  • 28   Белгородская область   160
  • 29   Республика Башкортостан   160
  • 30   Омская область   158
  • 31   Смоленская область   154
  • 32   Калининградская область   153
  • 33   Кировская область   149
  • 34   Тульская область   147
  • 35   Ивановская область   146
  • 36   Астраханская область   146
  • 37   Мурманская область   145
  • 38   Владимирская область   144
  • 39   Приморский край   142
  • 40   Липецкая область   141
  • 41   Калужская область   140
  • 42   Брянская область   140
  • 43   Оренбургская область   140
  • 44   Республика Крым   139
  • 45   Орловская область   138
  • 46   Ханты-Мансийский автономный округ   138
  • 47   Тамбовская область   135
  • 48   Ульяновская область   134
  • 49   Новосибирская область   128
  • 50   Республика Коми   125
  • 51   Новгородская область   120
  • 52   Тюменская область   120
  • 53   Псковская область   115
  • 54   Республика Бурятия   108
  • 55   Удмуртская Республика   98
  • 56   Рязанская область   96
  • 57   Курганская область   88
  • 58   Севастополь   82
  • 59   Кемеровская область   82
  • 60   Кабардино-Балкарская Республика   80
  • 61   Республика Дагестан   73
  • 62   Сахалинская область   71
  • 63   Томская область   71
  • 64   Республика Татарстан   70
  • 65   Республика Саха (Якутия)   68
  • 66   Республика Чувашия   68
  • 67   Республика Мордовия   67
  • 68   Республика Калмыкия   60
  • 69   Костромская область   58
  • 70   Карачаево-Черкесская Республика   56
  • 71   Ямало-Ненецкий автономный округ   55
  • 72   Республика Северная Осетия-Алания   47
  • 73   Камчатский край   44
  • 74   Республика Марий Эл   43
  • 75   Республика Алтай   38
  • 76   Амурская область   35
  • 77   Республика Ингушетия   31
  • 78   Республика Адыгея   27
  • 79   Республика Хакасия   27
  • 80   Чеченская Республика   14
  • 81   Магаданская область   12
  • 82   Республика Тыва   11
  • 83   Ненецкий автономный округ   8
  • 84   Еврейская автономная область   5
  • 85   Чукотский автономный округ   2

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 057 698 случаев (+0,37%) коронавирусной инфекции в регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Республика Тыва 0,07%
  • 2. Еврейская автономная область, Республика Хакасия, Чеченская Республика 0,1%
  • 3. Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Амурская область, Республика Адыгея, Республика Саха (Якутия), Республика Ингушетия, Республика Алтай, Томская область 0,2%
За последние сутки подтверждено 502 смерти
  • Москва   67
  • Санкт-Петербург   52
  • Московская область   31
  • Ростовская область   23
  • Краснодарский край   17
  • Воронежская область   15
  • Архангельская область   15
  • Алтайский край   14
  • Свердловская область   13
  • Нижегородская область   12
  • Красноярский край   12
  • Ленинградская область   10
  • Пермский край   10
  • Тульская область   9
  • Новосибирская область   9
  • Владимирская область   8
  • Челябинская область   8
  • Ивановская область   7
  • Вологодская область   7
  • Самарская область   7
  • Иркутская область   7
  • Тверская область   6
  • Республика Крым   6
  • Республика Дагестан   6
  • Республика Чувашия   6
  • Белгородская область   5
  • Орловская область   5
  • Смоленская область   5
  • Мурманская область   5
  • Волгоградская область   5
  • Ставропольский край   5
  • Удмуртская Республика   5
  • Томская область   5
  • Курская область   4
  • Астраханская область   4
  • Севастополь   4
  • Республика Башкортостан   4
  • Оренбургская область   4
  • Курганская область   4
  • Ханты-Мансийский автономный округ   4
  • Омская область   4
  • Приморский край   4
  • Костромская область   3
  • Рязанская область   3
  • Тамбовская область   3
  • Ярославская область   3
  • Республика Карелия   3
  • Саратовская область   3
  • Республика Хакасия   3
  • Камчатский край   3
  • Калужская область   2
  • Липецкая область   2
  • Псковская область   2
  • Республика Адыгея   2
  • Республика Калмыкия   2
  • Республика Татарстан   2
  • Пензенская область   2
  • Республика Коми   1
  • Ненецкий автономный округ   1
  • Республика Мордовия   1
  • Кировская область   1
  • Ямало-Ненецкий автономный округ   1
  • Кемеровская область   1
  • Республика Бурятия   1
  • Забайкальский край   1
  • Амурская область   1
  • Хабаровский край   1
  • Еврейская автономная область   1

За весь период по России умерло 79 696 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 18 765 человек
  • Москва   2680
  • Санкт-Петербург   2678
  • Московская область   896
  • Челябинская область   502
  • Нижегородская область   443
  • Иркутская область   401
  • Краснодарский край   384
  • Приморский край   378
  • Ростовская область   374
  • Воронежская область   360
  • Архангельская область   311
  • Пензенская область   301
  • Пермский край   289
  • Свердловская область   285
  • Ставропольский край   257
  • Саратовская область   255
  • Республика Башкортостан   253
  • Самарская область   249
  • Хабаровский край   241
  • Вологодская область   236
  • Астраханская область   236
  • Республика Карелия   222
  • Тверская область   219
  • Волгоградская область   210
  • Брянская область   209
  • Тульская область   176
  • Курская область   169
  • Ярославская область   167
  • Алтайский край   162
  • Калининградская область   161
  • Смоленская область   158
  • Оренбургская область   156
  • Ханты-Мансийский автономный округ   155
  • Красноярский край   155
  • Томская область   153
  • Кировская область   151
  • Ульяновская область   149
  • Калужская область   142
  • Белгородская область   141
  • Орловская область   139
  • Владимирская область   137
  • Липецкая область   134
  • Тамбовская область   134
  • Омская область   134
  • Ленинградская область   127
  • Республика Бурятия   126
  • Мурманская область   125
  • Сахалинская область   125
  • Республика Коми   123
  • Новгородская область   122
  • Республика Крым   122
  • Псковская область   118
  • Тюменская область   117
  • Забайкальский край   114
  • Ямало-Ненецкий автономный округ   109
  • Кемеровская область   102
  • Удмуртская Республика   98
  • Новосибирская область   94
  • Республика Мордовия   93
  • Республика Алтай   93
  • Рязанская область   92
  • Севастополь   91
  • Республика Дагестан   91
  • Курганская область   85
  • Кабардино-Балкарская Республика   81
  • Республика Чувашия   81
  • Республика Калмыкия   60
  • Костромская область   57
  • Республика Северная Осетия - Алания   54
  • Республика Татарстан   50
  • Республика Саха (Якутия)   50
  • Ивановская область   49
  • Карачаево-Черкесская Республика   48
  • Камчатский край   47
  • Республика Адыгея   46
  • Республика Хакасия   41
  • Амурская область   41
  • Республика Марий Эл   38
  • Республика Ингушетия   37
  • Чеченская Республика   30
  • Магаданская область   25
  • Республика Тыва   14
  • Еврейская автономная область   6
  • Ненецкий автономный округ   1

За весь период выписано по выздоровлении по России - 3 577 907.

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