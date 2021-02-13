За сутки в России подтвержден 14 861 случай COVID-19 в 85 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 10,7% - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 1963
- 2 Санкт-Петербург 1130
- 3 Московская область 884
- 4 Нижегородская область 441
- 5 Воронежская область 356
- 6 Ростовская область 342
- 7 Самарская область 298
- 8 Свердловская область 272
- 9 Пермский край 263
- 10 Челябинская область 262
- 11 Иркутская область 259
- 12 Вологодская область 232
- 13 Саратовская область 229
- 14 Волгоградская область 218
- 15 Красноярский край 218
- 16 Пензенская область 206
- 17 Архангельская область 198
- 18 Ставропольский край 198
- 19 Ленинградская область 193
- 20 Республика Карелия 178
- 21 Ярославская область 173
- 22 Краснодарский край 170
- 23 Забайкальский край 168
- 24 Алтайский край 168
- 25 Тверская область 166
- 26 Курская область 163
- 27 Хабаровский край 161
- 28 Белгородская область 160
- 29 Республика Башкортостан 160
- 30 Омская область 158
- 31 Смоленская область 154
- 32 Калининградская область 153
- 33 Кировская область 149
- 34 Тульская область 147
- 35 Ивановская область 146
- 36 Астраханская область 146
- 37 Мурманская область 145
- 38 Владимирская область 144
- 39 Приморский край 142
- 40 Липецкая область 141
- 41 Калужская область 140
- 42 Брянская область 140
- 43 Оренбургская область 140
- 44 Республика Крым 139
- 45 Орловская область 138
- 46 Ханты-Мансийский автономный округ 138
- 47 Тамбовская область 135
- 48 Ульяновская область 134
- 49 Новосибирская область 128
- 50 Республика Коми 125
- 51 Новгородская область 120
- 52 Тюменская область 120
- 53 Псковская область 115
- 54 Республика Бурятия 108
- 55 Удмуртская Республика 98
- 56 Рязанская область 96
- 57 Курганская область 88
- 58 Севастополь 82
- 59 Кемеровская область 82
- 60 Кабардино-Балкарская Республика 80
- 61 Республика Дагестан 73
- 62 Сахалинская область 71
- 63 Томская область 71
- 64 Республика Татарстан 70
- 65 Республика Саха (Якутия) 68
- 66 Республика Чувашия 68
- 67 Республика Мордовия 67
- 68 Республика Калмыкия 60
- 69 Костромская область 58
- 70 Карачаево-Черкесская Республика 56
- 71 Ямало-Ненецкий автономный округ 55
- 72 Республика Северная Осетия-Алания 47
- 73 Камчатский край 44
- 74 Республика Марий Эл 43
- 75 Республика Алтай 38
- 76 Амурская область 35
- 77 Республика Ингушетия 31
- 78 Республика Адыгея 27
- 79 Республика Хакасия 27
- 80 Чеченская Республика 14
- 81 Магаданская область 12
- 82 Республика Тыва 11
- 83 Ненецкий автономный округ 8
- 84 Еврейская автономная область 5
- 85 Чукотский автономный округ 2
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 057 698 случаев (+0,37%) коронавирусной инфекции в регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Республика Тыва 0,07%
- 2. Еврейская автономная область, Республика Хакасия, Чеченская Республика 0,1%
- 3. Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Амурская область, Республика Адыгея, Республика Саха (Якутия), Республика Ингушетия, Республика Алтай, Томская область 0,2%
За последние сутки подтверждено 502 смерти
- Москва 67
- Санкт-Петербург 52
- Московская область 31
- Ростовская область 23
- Краснодарский край 17
- Воронежская область 15
- Архангельская область 15
- Алтайский край 14
- Свердловская область 13
- Нижегородская область 12
- Красноярский край 12
- Ленинградская область 10
- Пермский край 10
- Тульская область 9
- Новосибирская область 9
- Владимирская область 8
- Челябинская область 8
- Ивановская область 7
- Вологодская область 7
- Самарская область 7
- Иркутская область 7
- Тверская область 6
- Республика Крым 6
- Республика Дагестан 6
- Республика Чувашия 6
- Белгородская область 5
- Орловская область 5
- Смоленская область 5
- Мурманская область 5
- Волгоградская область 5
- Ставропольский край 5
- Удмуртская Республика 5
- Томская область 5
- Курская область 4
- Астраханская область 4
- Севастополь 4
- Республика Башкортостан 4
- Оренбургская область 4
- Курганская область 4
- Ханты-Мансийский автономный округ 4
- Омская область 4
- Приморский край 4
- Костромская область 3
- Рязанская область 3
- Тамбовская область 3
- Ярославская область 3
- Республика Карелия 3
- Саратовская область 3
- Республика Хакасия 3
- Камчатский край 3
- Калужская область 2
- Липецкая область 2
- Псковская область 2
- Республика Адыгея 2
- Республика Калмыкия 2
- Республика Татарстан 2
- Пензенская область 2
- Республика Коми 1
- Ненецкий автономный округ 1
- Республика Мордовия 1
- Кировская область 1
- Ямало-Ненецкий автономный округ 1
- Кемеровская область 1
- Республика Бурятия 1
- Забайкальский край 1
- Амурская область 1
- Хабаровский край 1
- Еврейская автономная область 1
За весь период по России умерло 79 696 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 18 765 человек
- Москва 2680
- Санкт-Петербург 2678
- Московская область 896
- Челябинская область 502
- Нижегородская область 443
- Иркутская область 401
- Краснодарский край 384
- Приморский край 378
- Ростовская область 374
- Воронежская область 360
- Архангельская область 311
- Пензенская область 301
- Пермский край 289
- Свердловская область 285
- Ставропольский край 257
- Саратовская область 255
- Республика Башкортостан 253
- Самарская область 249
- Хабаровский край 241
- Вологодская область 236
- Астраханская область 236
- Республика Карелия 222
- Тверская область 219
- Волгоградская область 210
- Брянская область 209
- Тульская область 176
- Курская область 169
- Ярославская область 167
- Алтайский край 162
- Калининградская область 161
- Смоленская область 158
- Оренбургская область 156
- Ханты-Мансийский автономный округ 155
- Красноярский край 155
- Томская область 153
- Кировская область 151
- Ульяновская область 149
- Калужская область 142
- Белгородская область 141
- Орловская область 139
- Владимирская область 137
- Липецкая область 134
- Тамбовская область 134
- Омская область 134
- Ленинградская область 127
- Республика Бурятия 126
- Мурманская область 125
- Сахалинская область 125
- Республика Коми 123
- Новгородская область 122
- Республика Крым 122
- Псковская область 118
- Тюменская область 117
- Забайкальский край 114
- Ямало-Ненецкий автономный округ 109
- Кемеровская область 102
- Удмуртская Республика 98
- Новосибирская область 94
- Республика Мордовия 93
- Республика Алтай 93
- Рязанская область 92
- Севастополь 91
- Республика Дагестан 91
- Курганская область 85
- Кабардино-Балкарская Республика 81
- Республика Чувашия 81
- Республика Калмыкия 60
- Костромская область 57
- Республика Северная Осетия - Алания 54
- Республика Татарстан 50
- Республика Саха (Якутия) 50
- Ивановская область 49
- Карачаево-Черкесская Республика 48
- Камчатский край 47
- Республика Адыгея 46
- Республика Хакасия 41
- Амурская область 41
- Республика Марий Эл 38
- Республика Ингушетия 37
- Чеченская Республика 30
- Магаданская область 25
- Республика Тыва 14
- Еврейская автономная область 6
- Ненецкий автономный округ 1
За весь период выписано по выздоровлении по России - 3 577 907.