Банк России завершил цикл снижения ключевой ставки

Дальнейшее снижение ключевой ставки, которая с лета и так находится на историческом минимуме, больше не требуется и даже было бы вредно - экономика миновала острую стадию кризиса, а инфляция пока заметно обгоняет цель Банка России. Таковы главные итоги первого в этом году заседания совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике. Очевидно, что теперь впереди неизбежное повышение ставки, а вместе с ним - и рост ставок по вкладам и кредитам. Основная интрига лишь в том, как быстро будет идти процесс.

Банк России в пятницу в четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%. Из релиза по ставке ЦБ убрал постоянно присутствовавший там ранее тезис об оценке вероятности ее возможного снижения. Цикл снижения ставки ЦБ проводил с лета 2019 года, за это время она упала на 3,5 процентных пункта.

Потенциал смягчения денежно-кредитной политики в России пока исчерпан, подтвердила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Мягкая денежно-кредитная политика вместе с пакетом антикризисных мер правительства способствовала восстановлению экономики после острой фазы кризиса", - сказала глава ЦБ.

По оценкам ЦБ, дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики могло бы привести к дополнительному росту проинфляционных рисков, добавила Набиуллина. При этом в 2021 году денежно-кредитная политика останется мягкой и поддержит восстановление российской экономики, уточнила глава ЦБ. По факту это означает, что на текущий момент Банк России не планирует поднимать в этом году ключевую ставку выше 5%, поскольку, как ранее заявлял регулятор, ЦБ оценивает коридор ставки в 5-6% уже как нейтральную денежно-кредитную политику.

В феврале годовая инфляция достигла отметки 5,2%, это самое высокое ее значение за последние полтора года. В целом в 2021 году ЦБ ждет роста потребительских цен в среднем на 3,7-4,2%, что соответствует цели регулятора, сформулированной как "вблизи 4%". У текущего же скачка инфляции два главных фактора - рост цен на отдельные виды продовольствия и прошлогоднее ослабление рубля.

При этом в декабре не фоне скачка цен на продукты в России и общего роста мировых цен на продовольствие правительство объявило о заключении соглашений по стабилизации цен на российский сахар и подсолнечное масло. Эти соглашения действуют до апреля и фиксируют предельные оптовые и розничные цены на эти продукты (в частности, в рознице это 46 рублей за килограмм сахара и 110 рублей за литр подсолнечного масла). После их отмены в ЦБ не ждут скачка инфляции, в целом ее пик придется как раз на февраль, ожидает Набиуллина. По мнению главы ЦБ, эти соглашения продлевать не нужно, а основным сценарием развития ситуации должно быть свободное рыночное ценообразование. Кроме того, ЦБ не считает целесообразным распространять соглашения и на другие продукты, добавила она.

Банк России против продления соглашений по фиксации цен на сахар и масло. Распространять их на другие продукты тоже не нужно, считают в ЦБ

Также в 2020 году вырос показатель долговой нагрузки населения, а в 2021 году эта тенденция, скорее всего, сохранится, сказала Набиуллина. "Если мерить задолженность населения к доходам населения, то в 2020 году показатель долговой нагрузки в целом вырос, потому что у нас задолженность населения - розничные кредиты достаточно быстро росли прежде всего благодаря ипотеке, и росли быстрее доходов, хотя доходы тоже выросли, но чуть меньше. Поэтому, естественно, показатель долговой нагрузки чуть вырос", - сказала Набиуллина, отвечая на вопрос "Российской газеты". По ее мнению, указанная тенденция - кредитование будет расти быстрее доходов населения - продлится и в 2021 году. "И во многом такое кредитование будет поддерживать экономический рост", - считает Набиуллина.

Годовой цикл снижения ключевой ставки привел к заметному снижению ставок по кредитам, но также и к рекордному падению доходности вкладов. Так, средняя максимальная ставка по депозиту в топ-10 банках сейчас ниже 4,5% годовых (в первой половине 2019 года, до начала цикла снижения ставки, они превышали 7%). Когда ЦБ начнет повышать ключевую ставку, проценты по вкладам и кредитам должны развернуться в обратную сторону.

Набиуллина не дала на пресс-конференции четких сигналов о том, когда ставка начнет двигаться в сторону "нормализации" и насколько быстрым будет этот процесс. "В течение полугода возможно одно повышение ключевой ставки - до 4,5%", - полагает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. "В случае длительного преобладания проинфляционных факторов или нового витка ослабления курса рубля из-за санкционных рисков Банк России может начать более быстрое возвращение ключевой ставки в нейтральный диапазон. В этом случае ключевая ставка может подняться к 5% уже к концу этого года", - допускает он.

По мнению экономистов по России и СНГ "Ренессанс Капитала" Софьи Донец и Андрея Мелащенко, ключевая ставка к концу года может вырасти до 5,5%.