Биологи заявили о риске устаревания вакцин от COVID-19

Так, например, уже обнаружена способность южноафриканского штамма B.1.351 "обходить" создаваемую несколькими вакцинами защиту, а продолжающееся распространение вируса не ослабляет риск появления более опасных мутаций.

По словам микробиолога из Университета Вашингтона в Сент-Луисе Майкла Кинча, в настоящее время у разработчиков есть инструменты для оперативной модернизации препаратов, однако в перспективе потребуются альтернативные подходы к борьбе с возникающими штаммами. Существующие вакцины воздействуют на белок-шип SARS-CoV-2, но в будущем, по мнению ученого, эффективны будут препараты, включающие различные антигены, способные воздействовать не только на спайковый белок, но и на другие поверхностные белки в оболочке и мембране коронавируса.

- Причина, по которой многие из нас нервничают, не в том, что вакцины внезапно перестают работать, а в том, что они постепенно устареют, - отметил Кинч.

Его коллега, ведущий специалист по испытаниям вакцин в Оксфордском университете Эндрю Поллард добавил, что создание "универсальной" вакцины в настоящее время является проблемой, поскольку еще неизвестно, какие штаммы станут наиболее распространенными в ближайшее время.

- Вирус, скорее всего, продолжит развиваться под давлением человеческого иммунитета, и это может измениться со временем, - сказал Поллард.

Профессор Ливерпульского университета Джулиан Хискокс считает, что в следующие варианты вакцин может быть добавлен белок N или нуклеокапсид, задача которого - связывать вирусную РНК. Значительную роль в защите от различных штаммов, по его мнению, могут сыграть и вакцины, в которых используется сам вирус в ослабленной или инактивированной форме.

Напомним, ранее директор института им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что ставшая первой в мире вакцина "Спутник V" обеспечивает защиту от заражения коронавирусом в течение как минимум девяти месяцев. У разработчиков, сделавших прививку первыми как раз более девяти месяцев назад, до сих пор сохраняется высокий уровень антител. При этом, отметил Гинцбург, есть основания полагать, что действие вакцины может длиться и около двух лет.

На данный момент применение "Спутника V" уже одобрено в 15 государствах, включая страны Евросоюза.