Фигурант дела о госизмене в пользу Украины напал на сотрудника СИЗО

Бывший российский военнослужащий Руслан Артыков, проходящий обвиняемым по уголовному делу о госизмене, напал на сотрудника ФСИН в следственном изоляторе "Лефортово", где он в настоящий момент содержится. Об этом журналистам сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.

По ее словам, в ходе посещения СИЗО "Лефортово" члены ОНК узнали о том, что лейтенант Артыков, задержанный за сотрудничество с военной разведкой Украины, напал на сотрудника изолятора. При этом, ранее у молодого человека наблюдались проблемы со здоровьем, его даже вывозили в тюремную больницу, сообщила правозащитница.

Инциденту с нападением на конвоира предшествовал нервный срыв у Артыкова. В настоящий момент, по словам Меркачевой, он помещен в карцер, а видеоматериалы, на котором запечатлено нападение, направлены для дальнейшего принятия решения в Следственный комитет России. По словам правозащитницы, это первый на ее памяти случай нападения на сотрудника "Лефортово".

Напомним, Руслан Артыков был задержан сотрудниками ФСБ в городе Аксае Ростовской области осенью прошлого года. Спецслужба подозревает его в сборе секретных военных сведений по заданию Главного управления разведки министерства обороны Украины. Следователи ФСБ возбудили в отношении Артыкова уголовное дело по статье 275 УК РФ "государственная измена".