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14.02.2021,  
10:47
Текст:  Антон Валагин

Гоиспытания экстремальной самоходки "Магнолия" завершат в 2022 году

Фото: YouTube Фото: YouTube
Фото: YouTube

Самоходное оружие "Магнолия", предназначенное для работы в экстремальных условиях Крайнего Севера, пройдет государственные испытания в следующем году, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службы концерна Ростех.

Фото: ПКЦ "Инновационное Шасси"
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Самоходка разработана на базе двухзвенного гусеничного шасси ДТ-30М - уникального вездехода, созданного специально для Арктики. В переднем отделении размещается кабина водителя и силовая установка, в заднем - боевое отделение с универсальным 120-миллиметровым орудием, способным работать как пушка, гаубица и миномет. Шасси САУ бронировано, информация об установке была представлена на "Армии-2019".

- Опытные образцы "Магнолии" проходят предварительные испытания, - сообщили агентству представители Уралвагонзавода.

Ранее главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков рассказал, что в рамках ОКРП "Набросок" создана линейка высокомобильных артсистем, предназначенных в том числе для работы в экстремальных условиях Арктики. Помимо "Магнолии" это 82-мм самоходный миномет "Дрок" и 120-мм орудие на автомобильном шасси "Флокс".

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