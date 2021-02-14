Голевой пас Миранчука помог "Аталанте" обыграть "Кальяри"

В матче 22-го тура чемпионата Италии "Аталанта" уже в компенсированное время обыграла на выезде "Кальяри" - 1:0.

Победный мяч забил колумбиец Луис Мурьель, а ассистировал ему Алексей Миранчук. Россиянин вышел на поле после перерыва, заменив Маттео Пессину.

В турнирной таблице национального первенства "Аталанта" идет на седьмом месте, набрав 40 очков.

В параллельном поединке "Фиорентина" уступила на выезде "Сампдории" со счетом 1:2. Александр Кокорин, перешедший в стан "фиалок" из московского "Спартака" этой зимой, остался в запасе. Клуб из Флоренции занимает 12-ю строчку с 22 очками.