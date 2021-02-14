Нуланд официально выдвинута на пост замгоссекретаря США

Президент США Джо Байден в субботу направил на рассмотрение сената конгресса кандидатуру Виктории Нуланд на пост заместителя госсекретаря по политическим делам. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Теперь профильный комитет сената должен назначить дату проведения слушаний, на которых Нуланд предстоит ответить на вопросы законодателей. Затем состоится голосование по вопросу утверждения ее кандидатуры, пишет ТАСС.

О решении Байдена выдвинуть на этот пост именно Нуланд стало известно в середине января. Против ее кандидатуры в США в совместном заявлении выступили 25 гражданских правозащитных организаций.

Нуланд отработала в Госдепартаменте более 30 лет. Она была главным чиновником по России и странам бывшего СССР, постпредом при НАТО, и спецпосланником по Договору об обычных вооружениях в Европе. Во время массовых протестов в Киеве в 2014 году Нуланд входила в число западных официальных лиц, публично поддерживавших демонстрантов. Она также поддерживает радикальное увеличение военных расходов, расширение НАТО и враждебное отношение к России.