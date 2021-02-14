Дело возбуждено после гибели мужчины при обрушении крыши склада в Москве

Столичные следователи возбудили уголовное дело после гибели мужчины на юге Москвы. Один из работников склада, расположенного на Промышленной улице, погиб сегодня после обрушения крыши. Она не выдержала толщи снега и обвалилась.

По версии следствия, 14 февраля текущего года "в результате частичного обрушения кровли складского строения пострадал один мужчина". От полученных травм он скончался на месте происшествия.

Дело расследует Нагатинский межрайонный следственный отдел следственного управления по ЮАО Главного следственного управления СК России по Москве. Расследование ведется по статье 238 УК РФ "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека" (пункт "в" части 2).

Подозреваемым будет грозить до 6 лет лишения свободы.

Отмечается, что в настоящее время следователи работают на месте происшествия, параллельно назначена судебно-медицинская экспертиза. "Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - заключили в СК России.