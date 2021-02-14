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14.02.2021 10:33
Рубрика: Происшествия

Под Калугой нашли второго погибшего под рухнувшей крышей

Текст: Елена Шулепова (Калуга)

В Калужской области из-за обрушения кровли в мастерской погибли отец и сын. Спасатели извлекли из-под обломков второго погибшего, сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

ЧП в городе Людиново произошло накануне около 10 часов утра. В старом бетонном строении размерами 50 на 100 метров обрушилась железная кровля. Предполагалось, что под завалами могут быть люди. Первым спасатели обнаружили тело 60-летнего мужчины.

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К середине дня удалось расчистить площадь размерами примерно 40 на 20 метров, было вывезено 15 кубометров снега и мусора. Даже появилась надежда, что в здании больше никого не было. Но поиски продолжилась. В спасательной операции участвовали 185 человек и 36 единиц техники, в том числе от МЧС - 165 человек, 25 единиц техники. Лишь в 22:55 было обнаружено тело второго мужчины - 36-летнего местного жителя.

По факту гибели отца и сына следователями СУ СК по региону возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум лицам". Как пояснили "РГ" в ведомстве, в старом ангаре отец и сын оборудовали мастерскую по ремонту автомобилей. Предварительной причиной обрушения кровли называют сильный снегопад: из-за обилия снега не выдержали железобетонные перекрытия.

Сейчас следователи допрашивают свидетелей, изучают документы о принадлежности здания и его обслуживании. Планируется проведение нескольких экспертиз.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область

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