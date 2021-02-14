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14.02.2021 09:27
Рубрика: Общество

В больницах Хабаровского края сократили "ковидные" койки

Текст: Юрий Батин

Больницы Хабаровского края возвращаются к обычному режиму работы, сокращая в связи с улучшением ситуации коечный фонд, предназначенный для лечения больных COVID-19.

Фото: Сергей Николаев/РГ
Больницы СЗФО начали возвращаться к работе в "доковидном" режиме

Как сообщила в воскресенье пресс-служба губернатора и правительства края, ввиду улучшения эпидемической обстановки в больничных учреждениях городов Советская Гавань, Комсомольска-на-Амуре и района имени Лазо недавно высвободилось 95 мест.

Полностью выходит на плановый режим работы Солнечная центральная районная больница, где с конца октября прошлого года прошли лечение около тысячи заразившихся коронавирусной инфекцией. Сейчас в рассчитанном на 45 человек инфекционном корпусе находятся 30 пациентов. Нуждающиеся в стационарном лечении будут переведены отсюда в городскую больницу № 2 Комсомольска. Главный корпус лечебного учреждения уже 15 февраля откроется для оказания плановой медпомощи.

Всего в крае койки под COVID-19 развернуты в 15 медицинских учреждениях. На стационарном лечении находятся 913 человек.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Пандемия коронавируса COVID-19

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