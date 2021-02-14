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14.02.2021,  
10:14
Текст:  Антон Валагин

Вслед за Сусаниным: как один крестьянин погубил батальон немцев

На станции метро Партизанская в Москве установлен памятник Матвею Кузьмину - 14 февраля 1942 года 83-летний крестьянин из псковской деревни Куракино повторил подвиг Ивана Сусанина, направив в засаду батальон гитлеровцев.
Фото: Wikimedia.org Фото: Wikimedia.org
Фото: Wikimedia.org

Матвея Кузьмича в родной деревни считали нелюдимом: жил особняком, в колхоз вступать отказался, промышлял охотой, рыбалкой, столярничал. Когда летом 1941 года Куракино заняли немцы, Кузьмин был уже стариком. Узнав о его отказе вступить в колхоз, оккупанты предложили ему стать старостой, но дед отказался, сославшись на преклонный возраст и слабое здоровье. Тем не менее немцы в знак доверия не стали забирать у старого охотника ружье.

В феврале 42-го в деревню пришел батальон горных егерей вермахта - ему была поставлена задача скрытно выйти в тыл советских войск, прорвать фронт и разблокировать железную дорогу Великие Луки - Ржев. Командир батальона майор Хольц искал проводника среди местных . Единоличники Кузьмины были подходящим вариантом. Хольц пришел к ним, пообещал за помощь денег, муки, керосина и новое ружье.

Фото: В. Мариковский \ РИА Новости
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- Сперва он хотел забрать моего отца - тот работал на вагоноремонтном заводе и потому на фронт не попал. Но дед схитрил: сказал, что сын его слабоумный и вызвался идти сам. Только попросил показать на карте, куда надо прийти, - рассказала внучка Матвея Кузьмина Валентина Пугачева. Майор развернул карту, дед поводил пальцем и сказал, что все получится: места знакомые.

Когда немец ушел, Матвей велел 14-летнему внуку Василию бежать в соседнюю деревню Малкино, где стояли советские войска. Тот взял лыжи, незаметно выбрался из деревни - их изба была крайней, - напрямик, через лес пришел в штаб 31-й отдельной курсантской бригады и предупредил ее командира, что дед выведет немцев к к Малкино. Кузьмин тем временем повел егерей кружным путем и блудил с ними всю ночь, а на рассвете привел батальон к высотам, на которых заняли удобные позиции курсанты-пулеметчики.

Фото: Федор Левшин/РИА Новости
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Попав под кинжальный огонь с трех сторон, гитлеровцы поняли, что их заманили в ловушку. Майор Хольц застрелил Матвея Кузьмина и погиб сам, прошитый очередью. Более 70 гитлеровцев: убитые и раненые, - остались лежать перед высотами, остальные отступили в лес и замерзли там насмерть. Батальон был полностью уничтожен, план немецкого прорыва оказался сорван.

О героической смерти старого крестьянина вскоре узнал Борис Полевой, оказавшийся в тех местах. 26 февраля в "Правде" вышел его очерк "Подвиг Матвея Кузьмина". 9 мая 1965 года Матвею Кузьмичу было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Он стал самым пожилым носителем этого титула в истории.

Кстати

Подвиг Сусанина во время Великой Отечественной войны повторяли не единожды. Крестьянин Иван Козлов из Подмосковья завел немцев в глухой лес, где и замерз вместе с ними. Посмертно он был награжден орденом Отечественной войны II степени. Михаил Семенов из псковской деревни Мухарево привел колонну гитлеровцев на минное поле. Его подвиг повторил лесник Савелий Угольников в бельских лесах. Воронежский колхозник Яков Доровских в феврале 1943 году направил колонну мадьяр с тяжелыми орудиями на непроезжую дорогу, где она попала под удар советской артиллерии. В суматохе Якову удалось скрыться. Героизм гражданского населения во время войны носил массовый характер, только Борис Полевой не всегда оказывался рядом.

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