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14.02.2021 15:19
Рубрика: Происшествия

В Керчи подняли из моря утонувшую у набережной иномарку

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В Керчи с помощью манипулятора подняли из воды автомобиль Hyundai Solaris, который в пятницу вечером съехал с городской набережной в воду и затонул.

В Крыму из-за снегопада произошло ДТП с участием 32 машин

ЧП произошло из-за того, что молодой водитель в районе колеса обозрения нарушил правила дорожного движения и заехал в пешеходную зону набережной, чтоб покатать там свою девушку. Он не справился с управлением на обледеневшей дороге: поскольку у воды нет никаких ограничительных столбиков, машина съехала в морскую воду. К счастью, пострадавшим удалось открыть двери, выбраться из салона и выплыть к берегу в ледяной воде.

Машина находилась на глубине около трех метров. Чтобы поднять ее, водолаз протянул ремни под крышей автомобиля. После подъема машину с выбитым лобовым стеклом и оторванным задним бампером увез эвакуатор.

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