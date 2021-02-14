В Керчи подняли из моря утонувшую у набережной иномарку

В Керчи с помощью манипулятора подняли из воды автомобиль Hyundai Solaris, который в пятницу вечером съехал с городской набережной в воду и затонул.

ЧП произошло из-за того, что молодой водитель в районе колеса обозрения нарушил правила дорожного движения и заехал в пешеходную зону набережной, чтоб покатать там свою девушку. Он не справился с управлением на обледеневшей дороге: поскольку у воды нет никаких ограничительных столбиков, машина съехала в морскую воду. К счастью, пострадавшим удалось открыть двери, выбраться из салона и выплыть к берегу в ледяной воде.

Машина находилась на глубине около трех метров. Чтобы поднять ее, водолаз протянул ремни под крышей автомобиля. После подъема машину с выбитым лобовым стеклом и оторванным задним бампером увез эвакуатор.