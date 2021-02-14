В России за сутки подтверждено 14185 случаев COVID-19 в 85 регионах

За сутки в России подтверждено 14185 случаев COVID-19 в 85 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 11,2% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 1559

2 Санкт-Петербург 1099

3 Московская область 828

4 Нижегородская область 434

5 Воронежская область 354

6 Ростовская область 339

7 Самарская область 299

8 Свердловская область 268

9 Пермский край 260

10 Челябинская область 260

11 Иркутская область 250

12 Вологодская область 230

13 Саратовская область 226

14 Волгоградская область 213

15 Красноярский край 210

16 Пензенская область 203

17 Архангельская область 195

18 Ставропольский край 195

19 Ленинградская область 190

20 Республика Карелия 177

21 Ярославская область 170

22 Алтайский край 167

23 Краснодарский край 167

24 Тверская область 164

25 Забайкальский край 161

26 Курская область 161

27 Калининградская область 160

28 Республика Башкортостан 158

29 Смоленская область 155

30 Белгородская область 155

31 Хабаровский край 154

32 Кировская область 147

33 Тульская область 147

34 Ивановская область 144

35 Ханты-Мансийский автономный округ 144

36 Мурманская область 143

37 Владимирская область 143

38 Калужская область 141

39 Астраханская область 141

40 Липецкая область 140

41 Омская область 139

42 Оренбургская область 139

43 Брянская область 138

44 Республика Крым 138

45 Орловская область 137

46 Тамбовская область 134

47 Ульяновская область 131

48 Приморский край 130

49 Республика Коми 124

50 Новосибирская область 121

51 Тюменская область 116

52 Новгородская область 114

53 Псковская область 111

54 Республика Бурятия 105

55 Удмуртская Республика 98

56 Рязанская область 94

57 Курганская область 91

58 Кемеровская область 81

59 Севастополь 79

60 Кабардино-Балкарская Республика 79

61 Сахалинская область 73

62 Республика Саха (Якутия) 72

63 Республика Дагестан 72

64 Республика Татарстан 71

65 Томская область 68

66 Республика Мордовия 66

67 Республика Чувашия 66

68 Республика Калмыкия 55

69 Карачаево-Черкесская Республика 54

70 Ямало-Ненецкий автономный округ 54

71 Костромская область 54

72 Республика Северная Осетия-Алания 46

73 Камчатский край 44

74 Республика Марий Эл 42

75 Амурская область 36

76 Республика Алтай 33

77 Республика Ингушетия 32

78 Республика Адыгея 31

79 Республика Хакасия 25

80 Чеченская Республика 13

81 Магаданская область 10

82 Ненецкий автономный округ 7

83 Еврейская автономная область 5

84 Республика Тыва 4

85 Чукотский автономный округ 2 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 071 883 случая (+0,35%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва 0,03%

2. Магаданская область, Республика Хакасия, Еврейская автономная область, Чеченская Республика, 0,1%

3. Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ, Амурская область, Республика Алтай, Республика Ингушетия, Республика Саха (Якутия), Республика Адыгея, Томская область 0,2% За последние сутки подтверждено 430 смертей: Москва 58

Санкт-Петербург 55

Московская область 29

Воронежская область 21

Краснодарский край 17

Красноярский край 16

Алтайский край 13

Пермский край 12

Свердловская область 11

Нижегородская область 9

Челябинская область 9

Владимирская область 8

Тульская область 8

Иркутская область 8

Волгоградская область 7

Республика Чувашия 7

Белгородская область 6

Ивановская область 6

Ставропольский край 6

Ульяновская область 6

Новосибирская область 6

Смоленская область 5

Ленинградская область 5

Омская область 5

Тверская область 4

Вологодская область 4

Республика Крым 4

Севастополь 4

Республика Башкортостан 4

Удмуртская Республика 4

Саратовская область 4

Республика Хакасия 4

Курская область 3

Орловская область 3

Тамбовская область 3

Ярославская область 3

Республика Карелия 3

Мурманская область 3

Астраханская область 3

Ростовская область 3

Республика Ингушетия 3

Оренбургская область 3

Курганская область 3

Приморский край 3

Рязанская область 2

Республика Дагестан 2

Республика Алтай 2

Республика Саха (Якутия) 2

Камчатский край 2

Амурская область 2

Брянская область 1

Калужская область 1

Липецкая область 1

Республика Коми 1

Псковская область 1

Республика Калмыкия 1

Кабардино-Балкарская Республика 1

Республика Мордовия 1

Республика Татарстан 1

Кировская область 1

Пензенская область 1

Ханты-Мансийский автономный округ 1

Ямало-Ненецкий автономный округ 1

Кемеровская область 1

Республика Бурятия 1

Забайкальский край 1

Хабаровский край 1 За весь период по России умерло 80 126 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 15 194 человека: Москва 2089

Санкт-Петербург 1545

Московская область 802

Челябинская область 475

Нижегородская область 437

Иркутская область 354

Краснодарский край 339

Воронежская область 320

Республика Башкортостан 285

Ростовская область 279

Свердловская область 277

Красноярский край 255

Саратовская область 247

Самарская область 245

Хабаровский край 232

Архангельская область 231

Пензенская область 218

Тверская область 217

Вологодская область 217

Брянская область 203

Республика Карелия 199

Волгоградская область 199

Приморский край 197

Алтайский край 177

Тульская область 171

Забайкальский край 163

Оренбургская область 161

Республика Саха (Якутия) 161

Ярославская область 160

Астраханская область 159

Калининградская область 151

Ханты-Мансийский автономный округ 148

Томская область 147

Курская область 144

Кировская область 144

Владимирская область 132

Калужская область 129

Ульяновская область 129

Ивановская область 127

Орловская область 125

Кемеровская область 123

Сахалинская область 117

Мурманская область 115

Республика Коми 112

Пермский край 107

Новгородская область 104

Ставропольский край 103

Ямало-Ненецкий автономный округ 103

Омская область 102

Тюменская область 101

Республика Дагестан 100

Удмуртская Республика 99

Ленинградская область 97

Смоленская область 94

Республика Мордовия 88

Рязанская область 84

Республика Бурятия 83

Курганская область 79

Кабардино-Балкарская Республика 76

Белгородская область 69

Республика Чувашия 69

Новосибирская область 67

Республика Алтай 63

Карачаево-Черкесская Республика 57

Тамбовская область 56

Севастополь 56

Республика Калмыкия 55

Республика Крым 53

Липецкая область 44

Республика Северная Осетия - Алания 41

Псковская область 37

Республика Адыгея 37

Амурская область 33

Республика Марий Эл 32

Республика Ингушетия 31

Республика Хакасия 25

Чеченская Республика 23

Магаданская область 19

Костромская область 14

Республика Татарстан 13

Республика Тыва 9

Еврейская автономная область 6

Камчатский край 5

Чукотский автономный округ 3 За весь период выписано по выздоровлении по России - 3 593 101