В России за сутки подтверждено 14185 случаев COVID-19 в 85 регионах

Новости

В Подмосковье при пожаре пострадали семь человек 11:46
Синоптик рассказал, какой будет весна в Москве 11:28
Из-за снегопада в аэропортах Москвы задержано 85 рейсов 11:17
Летевшие в Пермь самолеты из-за метели сели в Екатеринбурге 11:10
В Москве выпало рекордное количество снега 10:57
Оперштаб: Еще 2089 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 10:49
Гоиспытания экстремальной самоходки "Магнолия" завершат в 2022 году 10:47
Названы дороги Москвы, где затруднено движение из-за снега 10:38
Усман победил Бернса в главном поединке турнира UFC 258 10:37
В Тибете робот на базе 5G провел дистанционную диагностику заболевания 10:19
Курс биткоина превысил 49 тысяч долларов 09:55
Врач назвала оптимальное количество чашек кофе в день 09:35
Во Франции заявили о геополитической победе России 08:51
Собянин: Устойчивость тепловых систем Москвы увеличилась благодаря модернизации 08:37
В Китае 16 человек пострадали в результате ЧП в парке аттракционов 07:49
В США четыре человека заразились коронавирусом после прививки 07:31
В посольстве Китая заявили о деструктивном влиянии США на работу ВОЗ 06:46
В Кузбассе начали проверку на шахте, где погиб горняк 06:15
Кардиолог объяснила, на что похож надвигающийся инфаркт 05:52
Вильфанд: Мороз и солнце ждут москвичей с 15 февраля 05:39
Нуланд официально выдвинута на пост замгоссекретаря США 05:14
В Японии число пострадавших при землетрясении превысило 100 человек 04:36
В Словении три человека погибли в результате схода двух лавин 04:29
Российские военные раздали гумпомощь в сирийской провинции Тартус 04:18
В Гвинее впервые с 2016 года зарегистрированы смерти от Эболы 03:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Проверь себя - получишь ли ты школьный аттестат?
Тест: Проверь себя - получишь ли ты школьный аттестат?
Почему россияне начали чаще покупать на торгах проблемные квартиры
Почему россияне начали чаще покупать на торгах проблемные квартиры
Видео: Школьники с помощью дронов выстроили в небе надпись #Защитим ветеранов
Видео: Школьники с помощью дронов выстроили в небе надпись #Защитим ветеранов
14.02.2021 10:30
Рубрика: Общество

В России за сутки подтверждено 14185 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 14185 случаев COVID-19 в 85 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 11,2% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1 Москва 1559
  • 2 Санкт-Петербург 1099
  • 3 Московская область 828
  • 4 Нижегородская область 434
  • 5 Воронежская область 354
  • 6 Ростовская область 339
  • 7 Самарская область 299
  • 8 Свердловская область 268
  • 9 Пермский край 260
  • 10 Челябинская область 260
  • 11 Иркутская область 250
  • 12 Вологодская область 230
  • 13 Саратовская область 226
  • 14 Волгоградская область 213
  • 15 Красноярский край 210
  • 16 Пензенская область 203
  • 17 Архангельская область 195
  • 18 Ставропольский край 195
  • 19 Ленинградская область 190
  • 20 Республика Карелия 177
  • 21 Ярославская область 170
  • 22 Алтайский край 167
  • 23 Краснодарский край 167
  • 24 Тверская область 164
  • 25 Забайкальский край 161
  • 26 Курская область 161
  • 27 Калининградская область 160
  • 28 Республика Башкортостан 158
  • 29 Смоленская область 155
  • 30 Белгородская область 155
  • 31 Хабаровский край 154
  • 32 Кировская область 147
  • 33 Тульская область 147
  • 34 Ивановская область 144
  • 35 Ханты-Мансийский автономный округ 144
  • 36 Мурманская область 143
  • 37 Владимирская область 143
  • 38 Калужская область 141
  • 39 Астраханская область 141
  • 40 Липецкая область 140
  • 41 Омская область 139
  • 42 Оренбургская область 139
  • 43 Брянская область 138
  • 44 Республика Крым 138
  • 45 Орловская область 137
  • 46 Тамбовская область 134
  • 47 Ульяновская область 131
  • 48 Приморский край 130
  • 49 Республика Коми 124
  • 50 Новосибирская область 121
  • 51 Тюменская область 116
  • 52 Новгородская область 114
  • 53 Псковская область 111
  • 54 Республика Бурятия 105
  • 55 Удмуртская Республика 98
  • 56 Рязанская область 94
  • 57 Курганская область 91
  • 58 Кемеровская область 81
  • 59 Севастополь 79
  • 60 Кабардино-Балкарская Республика 79
  • 61 Сахалинская область 73
  • 62 Республика Саха (Якутия) 72
  • 63 Республика Дагестан 72
  • 64 Республика Татарстан 71
  • 65 Томская область 68
  • 66 Республика Мордовия 66
  • 67 Республика Чувашия 66
  • 68 Республика Калмыкия 55
  • 69 Карачаево-Черкесская Республика 54
  • 70 Ямало-Ненецкий автономный округ 54
  • 71 Костромская область 54
  • 72 Республика Северная Осетия-Алания 46
  • 73 Камчатский край 44
  • 74 Республика Марий Эл 42
  • 75 Амурская область 36
  • 76 Республика Алтай 33
  • 77 Республика Ингушетия 32
  • 78 Республика Адыгея 31
  • 79 Республика Хакасия 25
  • 80 Чеченская Республика 13
  • 81 Магаданская область 10
  • 82 Ненецкий автономный округ 7
  • 83 Еврейская автономная область 5
  • 84 Республика Тыва 4
  • 85 Чукотский автономный округ 2

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 071 883 случая (+0,35%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Республика Тыва 0,03%
  • 2. Магаданская область, Республика Хакасия, Еврейская автономная область, Чеченская Республика, 0,1%
  • 3. Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ, Амурская область, Республика Алтай, Республика Ингушетия, Республика Саха (Якутия), Республика Адыгея, Томская область 0,2%
За последние сутки подтверждено 430 смертей:
  • Москва 58
  • Санкт-Петербург 55
  • Московская область 29
  • Воронежская область 21
  • Краснодарский край 17
  • Красноярский край 16
  • Алтайский край 13
  • Пермский край 12
  • Свердловская область 11
  • Нижегородская область 9
  • Челябинская область 9
  • Владимирская область 8
  • Тульская область 8
  • Иркутская область 8
  • Волгоградская область 7
  • Республика Чувашия 7
  • Белгородская область 6
  • Ивановская область 6
  • Ставропольский край 6
  • Ульяновская область 6
  • Новосибирская область 6
  • Смоленская область 5
  • Ленинградская область 5
  • Омская область 5
  • Тверская область 4
  • Вологодская область 4
  • Республика Крым 4
  • Севастополь 4
  • Республика Башкортостан 4
  • Удмуртская Республика 4
  • Саратовская область 4
  • Республика Хакасия 4
  • Курская область 3
  • Орловская область 3
  • Тамбовская область 3
  • Ярославская область 3
  • Республика Карелия 3
  • Мурманская область 3
  • Астраханская область 3
  • Ростовская область 3
  • Республика Ингушетия 3
  • Оренбургская область 3
  • Курганская область 3
  • Приморский край 3
  • Рязанская область 2
  • Республика Дагестан 2
  • Республика Алтай 2
  • Республика Саха (Якутия) 2
  • Камчатский край 2
  • Амурская область 2
  • Брянская область 1
  • Калужская область 1
  • Липецкая область 1
  • Республика Коми 1
  • Псковская область 1
  • Республика Калмыкия 1
  • Кабардино-Балкарская Республика 1
  • Республика Мордовия 1
  • Республика Татарстан 1
  • Кировская область 1
  • Пензенская область 1
  • Ханты-Мансийский автономный округ 1
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 1
  • Кемеровская область 1
  • Республика Бурятия 1
  • Забайкальский край 1
  • Хабаровский край 1

За весь период по России умерло 80 126 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 15 194 человека:
  • Москва 2089
  • Санкт-Петербург 1545
  • Московская область 802
  • Челябинская область 475
  • Нижегородская область 437
  • Иркутская область 354
  • Краснодарский край 339
  • Воронежская область 320
  • Республика Башкортостан 285
  • Ростовская область 279
  • Свердловская область 277
  • Красноярский край 255
  • Саратовская область 247
  • Самарская область 245
  • Хабаровский край 232
  • Архангельская область 231
  • Пензенская область 218
  • Тверская область 217
  • Вологодская область 217
  • Брянская область 203
  • Республика Карелия 199
  • Волгоградская область 199
  • Приморский край 197
  • Алтайский край 177
  • Тульская область 171
  • Забайкальский край 163
  • Оренбургская область 161
  • Республика Саха (Якутия) 161
  • Ярославская область 160
  • Астраханская область 159
  • Калининградская область 151
  • Ханты-Мансийский автономный округ 148
  • Томская область 147
  • Курская область 144
  • Кировская область 144
  • Владимирская область 132
  • Калужская область 129
  • Ульяновская область 129
  • Ивановская область 127
  • Орловская область 125
  • Кемеровская область 123
  • Сахалинская область 117
  • Мурманская область 115
  • Республика Коми 112
  • Пермский край 107
  • Новгородская область 104
  • Ставропольский край 103
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 103
  • Омская область 102
  • Тюменская область 101
  • Республика Дагестан 100
  • Удмуртская Республика 99
  • Ленинградская область 97
  • Смоленская область 94
  • Республика Мордовия 88
  • Рязанская область 84
  • Республика Бурятия 83
  • Курганская область 79
  • Кабардино-Балкарская Республика 76
  • Белгородская область 69
  • Республика Чувашия 69
  • Новосибирская область 67
  • Республика Алтай 63
  • Карачаево-Черкесская Республика 57
  • Тамбовская область 56
  • Севастополь 56
  • Республика Калмыкия 55
  • Республика Крым 53
  • Липецкая область 44
  • Республика Северная Осетия - Алания 41
  • Псковская область 37
  • Республика Адыгея 37
  • Амурская область 33
  • Республика Марий Эл 32
  • Республика Ингушетия 31
  • Республика Хакасия 25
  • Чеченская Республика 23
  • Магаданская область 19
  • Костромская область 14
  • Республика Татарстан 13
  • Республика Тыва 9
  • Еврейская автономная область 6
  • Камчатский край 5
  • Чукотский автономный округ 3

За весь период выписано по выздоровлении по России - 3 593 101

В регионах Общество Здоровье ЮФО ЦФО УрФО СФО СКФО Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

В России за сутки подтверждено 14185 случаев COVID-19 в 85 регионах
Во Франции заявили о геополитической победе России
Курс биткоина превысил 49 тысяч долларов
Собянин: Устойчивость тепловых систем Москвы увеличилась благодаря модернизации
Сенат США оправдал Трампа по импичменту
Что нужно знать о ЕГЭ и репетиторах
Компьютерные игры: как оградить ребенка от агрессии