В России за сутки подтверждено 14185 случаев COVID-19 в 85 регионах

За сутки в России подтверждено 14185 случаев COVID-19 в 85 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 11,2% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1 Москва 1559
- 2 Санкт-Петербург 1099
- 3 Московская область 828
- 4 Нижегородская область 434
- 5 Воронежская область 354
- 6 Ростовская область 339
- 7 Самарская область 299
- 8 Свердловская область 268
- 9 Пермский край 260
- 10 Челябинская область 260
- 11 Иркутская область 250
- 12 Вологодская область 230
- 13 Саратовская область 226
- 14 Волгоградская область 213
- 15 Красноярский край 210
- 16 Пензенская область 203
- 17 Архангельская область 195
- 18 Ставропольский край 195
- 19 Ленинградская область 190
- 20 Республика Карелия 177
- 21 Ярославская область 170
- 22 Алтайский край 167
- 23 Краснодарский край 167
- 24 Тверская область 164
- 25 Забайкальский край 161
- 26 Курская область 161
- 27 Калининградская область 160
- 28 Республика Башкортостан 158
- 29 Смоленская область 155
- 30 Белгородская область 155
- 31 Хабаровский край 154
- 32 Кировская область 147
- 33 Тульская область 147
- 34 Ивановская область 144
- 35 Ханты-Мансийский автономный округ 144
- 36 Мурманская область 143
- 37 Владимирская область 143
- 38 Калужская область 141
- 39 Астраханская область 141
- 40 Липецкая область 140
- 41 Омская область 139
- 42 Оренбургская область 139
- 43 Брянская область 138
- 44 Республика Крым 138
- 45 Орловская область 137
- 46 Тамбовская область 134
- 47 Ульяновская область 131
- 48 Приморский край 130
- 49 Республика Коми 124
- 50 Новосибирская область 121
- 51 Тюменская область 116
- 52 Новгородская область 114
- 53 Псковская область 111
- 54 Республика Бурятия 105
- 55 Удмуртская Республика 98
- 56 Рязанская область 94
- 57 Курганская область 91
- 58 Кемеровская область 81
- 59 Севастополь 79
- 60 Кабардино-Балкарская Республика 79
- 61 Сахалинская область 73
- 62 Республика Саха (Якутия) 72
- 63 Республика Дагестан 72
- 64 Республика Татарстан 71
- 65 Томская область 68
- 66 Республика Мордовия 66
- 67 Республика Чувашия 66
- 68 Республика Калмыкия 55
- 69 Карачаево-Черкесская Республика 54
- 70 Ямало-Ненецкий автономный округ 54
- 71 Костромская область 54
- 72 Республика Северная Осетия-Алания 46
- 73 Камчатский край 44
- 74 Республика Марий Эл 42
- 75 Амурская область 36
- 76 Республика Алтай 33
- 77 Республика Ингушетия 32
- 78 Республика Адыгея 31
- 79 Республика Хакасия 25
- 80 Чеченская Республика 13
- 81 Магаданская область 10
- 82 Ненецкий автономный округ 7
- 83 Еврейская автономная область 5
- 84 Республика Тыва 4
- 85 Чукотский автономный округ 2
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 071 883 случая (+0,35%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Республика Тыва 0,03%
- 2. Магаданская область, Республика Хакасия, Еврейская автономная область, Чеченская Республика, 0,1%
- 3. Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ, Амурская область, Республика Алтай, Республика Ингушетия, Республика Саха (Якутия), Республика Адыгея, Томская область 0,2%
За последние сутки подтверждено 430 смертей:
- Москва 58
- Санкт-Петербург 55
- Московская область 29
- Воронежская область 21
- Краснодарский край 17
- Красноярский край 16
- Алтайский край 13
- Пермский край 12
- Свердловская область 11
- Нижегородская область 9
- Челябинская область 9
- Владимирская область 8
- Тульская область 8
- Иркутская область 8
- Волгоградская область 7
- Республика Чувашия 7
- Белгородская область 6
- Ивановская область 6
- Ставропольский край 6
- Ульяновская область 6
- Новосибирская область 6
- Смоленская область 5
- Ленинградская область 5
- Омская область 5
- Тверская область 4
- Вологодская область 4
- Республика Крым 4
- Севастополь 4
- Республика Башкортостан 4
- Удмуртская Республика 4
- Саратовская область 4
- Республика Хакасия 4
- Курская область 3
- Орловская область 3
- Тамбовская область 3
- Ярославская область 3
- Республика Карелия 3
- Мурманская область 3
- Астраханская область 3
- Ростовская область 3
- Республика Ингушетия 3
- Оренбургская область 3
- Курганская область 3
- Приморский край 3
- Рязанская область 2
- Республика Дагестан 2
- Республика Алтай 2
- Республика Саха (Якутия) 2
- Камчатский край 2
- Амурская область 2
- Брянская область 1
- Калужская область 1
- Липецкая область 1
- Республика Коми 1
- Псковская область 1
- Республика Калмыкия 1
- Кабардино-Балкарская Республика 1
- Республика Мордовия 1
- Республика Татарстан 1
- Кировская область 1
- Пензенская область 1
- Ханты-Мансийский автономный округ 1
- Ямало-Ненецкий автономный округ 1
- Кемеровская область 1
- Республика Бурятия 1
- Забайкальский край 1
- Хабаровский край 1
За весь период по России умерло 80 126 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 15 194 человека:
- Москва 2089
- Санкт-Петербург 1545
- Московская область 802
- Челябинская область 475
- Нижегородская область 437
- Иркутская область 354
- Краснодарский край 339
- Воронежская область 320
- Республика Башкортостан 285
- Ростовская область 279
- Свердловская область 277
- Красноярский край 255
- Саратовская область 247
- Самарская область 245
- Хабаровский край 232
- Архангельская область 231
- Пензенская область 218
- Тверская область 217
- Вологодская область 217
- Брянская область 203
- Республика Карелия 199
- Волгоградская область 199
- Приморский край 197
- Алтайский край 177
- Тульская область 171
- Забайкальский край 163
- Оренбургская область 161
- Республика Саха (Якутия) 161
- Ярославская область 160
- Астраханская область 159
- Калининградская область 151
- Ханты-Мансийский автономный округ 148
- Томская область 147
- Курская область 144
- Кировская область 144
- Владимирская область 132
- Калужская область 129
- Ульяновская область 129
- Ивановская область 127
- Орловская область 125
- Кемеровская область 123
- Сахалинская область 117
- Мурманская область 115
- Республика Коми 112
- Пермский край 107
- Новгородская область 104
- Ставропольский край 103
- Ямало-Ненецкий автономный округ 103
- Омская область 102
- Тюменская область 101
- Республика Дагестан 100
- Удмуртская Республика 99
- Ленинградская область 97
- Смоленская область 94
- Республика Мордовия 88
- Рязанская область 84
- Республика Бурятия 83
- Курганская область 79
- Кабардино-Балкарская Республика 76
- Белгородская область 69
- Республика Чувашия 69
- Новосибирская область 67
- Республика Алтай 63
- Карачаево-Черкесская Республика 57
- Тамбовская область 56
- Севастополь 56
- Республика Калмыкия 55
- Республика Крым 53
- Липецкая область 44
- Республика Северная Осетия - Алания 41
- Псковская область 37
- Республика Адыгея 37
- Амурская область 33
- Республика Марий Эл 32
- Республика Ингушетия 31
- Республика Хакасия 25
- Чеченская Республика 23
- Магаданская область 19
- Костромская область 14
- Республика Татарстан 13
- Республика Тыва 9
- Еврейская автономная область 6
- Камчатский край 5
- Чукотский автономный округ 3
За весь период выписано по выздоровлении по России - 3 593 101