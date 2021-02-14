Российские военные раздали гумпомощь в сирийской провинции Тартус

Военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии раздали продуктовые наборы жителям населенного пункта Бальгунес в провинции Тартус. Об этом сообщил старший офицер ЦПВС подполковник Владимир Морозов.

Всего военные раздали 250 наборов, в которые входят рис, сахар, мука, чай, пишет РИА Новости. Отмечается, что гуманитарная помощь была оказана самым нуждающимся: семьям погибших, вдовам, а также тем, чьи родные сейчас принимают участие в борьбе с незаконными бандформированиями.

По словам Морозова, в Бальгунесе живут около тысячи человек. Среди них много семей, потерявших кормильцев во время боев с террористами, а из-за нехватки работы людям не хватает средств даже на еду.