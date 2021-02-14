В этот день 55 лет назад в Московском областном суде завершился процесс над писателями Андреем Синявским и Юлием Даниэлем. Оба были приговорены к реальным срокам за антисоветскую деятельность, а именно публикацию на Западе их сатирических произведений о жизни в Советском Союзе.

В СССР произведения Синявского и Даниэля не издавались, поэтому они передавали их за рубеж. Как установило следствие, это делалось при помощи дочери военно-морского атташе Франции Элен Пелетье-Замойской. Компетентным органам удалось установить, что под псевдонимами Абрам Терц и Николай Аржак скрываются именно Синявский с Даниэлем.

Андрей Синявский родился в 1925 году, отец происходил из дворян. Во время войны семья эвакуировалась в Сызрань, откуда Синявский был призван в армию. После поступил на дневное отделение филфака МГУ, защитил кандидатскую диссертацию, его критические статьи печатались в ведущем советском литературном журнале "Новый мир", главным редактором которого был Александр Твардовский.

Юлий Даниэль - сын писателя Марка Даниэля. Как и Синявский, родился в 1925-м, с 1943-го воевал на фронте связистом, награжден медалью "За отвагу". После Великой Отечественной окончил Московский областной педагогический институт и работал учителем литературы сначала в Калужской области, а затем в Москве.

За рубежом было опубликовано несколько книг Терца (Синявского) и Аржака (Даниэля). Наиболее известны "Суд идет" и "Говорит Москва". После того, как писатели были раскрыты, они отрицали, что эти произведения имеют антисоветскую направленность. Но так получилось, что их названия стали пророческими: судебная машина была запущена, а про Синявского и Даниэля говорила вся Москва.

Они были арестованы еще в сентябре 1965-го, что вызвало непонимание и даже протест у многих представителей советской интеллигенции. 5 декабря того же года, в День Советской Конституции, дело дошло даже до политической акции на Пушкинской площади - это в Советском-то Союзе! В тот день в 18.00 люди, находившиеся на площади и поддерживавшие Синявского и Даниэля, в один момент сняли головные уборы. Таким образом они дали понять, что требуют в День Конституции соблюдения ее положений, в частности, о свободе слова и печати.

В поддержку Синявского и Даниэля выступали многие поэты, искусствоведы, литературоведы.

- Они не скрывали своего авторства, они только отметали и разбивали обвинения неписательской сути дела. И сразу стало видно, что в Советском Союзе есть люди, которые могут защищать свою правду и принимать несправедливый приговор твердо. Воля и психика этих людей не подавлены, - отмечал в "Письме старому другу" Варлам Шаламов.

А Константин Паустовский даже протестовал перед судом письменно. Но все было бесполезно, потому что, как писала газета "Правда", "Синявский и Даниэль предстали перед судом отнюдь не как писатели, а как люди, совершившие преступные действия против советского строя", содействуя "зарубежным центрам пропаганды", проповедуя в своих произведениях "не те" свободы - "буржуазные".

Государственный обвинитель Темушкин, выступая на суде 12 февраля 1966 года, называл Синявского и Даниэля людьми "с двойным дном" и "внутренними эмигрантами".

- Ни одно буржуазное издательство не подпустило бы на пушечный выстрел эту безвкусицу, пошлятину и порнографию, но из-за антисоветского содержания покупатели нашлись, - констатировал Темушкин.

Против Синявского и Даниэля выступали тяжеловесы, В частности, главный редактор журнала "Октябрь", в прошлом военкор Всеволод Кочетов сравнил Синявского, который высмеивал советскую литературу, с нацистскими преступниками. А нобелевский лауреат, автор великого романа "Тихий Дон", в годы войны также военкор Михаил Шолохов, сожалел, что на дворе не прежние времена: "Попадись эти молодчики с черной совестью в памятные двадцатые годы, когда судили, не опираясь на строго разграниченные статьи Уголовного кодекса, а "руководствуясь революционным правосознанием", ох, не ту меру наказания получили бы эти оборотни!"

В итоге "оборотней" осудили по 70-й статье УК РСФСР - "Агитация или пропаганда, проводимая в целях подрыва или ослабления советской власти... распространение либо изготовление или хранение в тех же целях литературы такого же содержания..."

14 февраля 1966-го Синявский был приговорен к семи годам лишения свободы, Даниэль - к пяти. Он провел в заключении весь срок, а Синявский был освобожден досрочно - в 1971-м, после чего переехал во Францию. Там написал ряд статей об антисемитизме в СССР. Обвинял страну в том, что она способствует бегству евреев на историческую родину, связывая с ними беды.

...В 1991-м стало известно о пересмотре ряда дел, в том числе, "дела Синявского и Даниэля": за отсутствием состава преступления они были реабилитированы. Даниэля, который после освобождения жил в Калуге, а потом в Москве, к тому времени три года как не было в живых. Синявский умер в 1997-м в Париже, в предместье которого и похоронен.