В Китае заявили о деструктивном влиянии США на работу ВОЗ

Китайские власти считают деструктивными действия США, поскольку они препятствуют международной борьбе с COVID-19. С таким заявлением выступило в воскресенье посольство КНР в Вашингтоне в ответ на критику США по поводу эффективности работы экспертов ВОЗ в Ухане.

Отмечается, что в последние годы Соединенные Штаты предприняли шаги, которые оказали большое деструктивное влияние на работу многостороннего механизма Всемирной организации здравоохранения. "Вашингтон создал значительные препятствия для международного сотрудничества в борьбе с коронавирусом", - цитирует ТАСС заявление.

В Пекине выразили надежду, что США займут ответственную и прозрачную позицию, а также предпримут реальные действия для оказания поддержки всеобщим мерам по противодействию пандемии.

Ранее член совместной группы экспертов Всемирной организации здравоохранения и Китая Питер Бен Эмбарек заявил о маловероятности того, что инцидент в лаборатории Уханя мог стать стал причиной происхождения COVID-19.