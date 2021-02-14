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Рубрика: В мире

В Лондоне назвали дату проведения виртуального саммита G7 по COVID-19

Встреча лидеров государств Группы семи (G7) пройдет 19 февраля в режиме видеоконференции. Главными темами станут: борьба с пандемией коронавируса и справедливое распределение вакцин в мире, говорится в коммюнике, распространенном канцелярией британского премьер-министра Бориса Джонсона.

Фото: Luciana Guerra/PA Images via Getty Images
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Мероприятие состоится в рамках британского председательства в "семерке" и станет первым с апреля 2020 года, пишет ТАСС. Известно, что Джонсон намерен воспользоваться встречей, чтобы призвать лидеров к совместной работе над объединенным глобальным подходом к пандемиям.

Последние двенадцать месяцев пандемии показали, что ни одно государство не может быть в безопасности, пока все страны не будут защищены от COVID-19, отмечается в коммюнике. Поэтому, считают в Лондоне, внедрение вакцин "дает новую возможность продемонстрировать ценность международного сотрудничества".

В мире Европа Великобритания Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19 Саммиты G7

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