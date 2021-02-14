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14.02.2021,  
17:35
Текст:  Николай Грищенко

Видео: В России разработали бронежилет с функцией самосброса

Для российских военнослужащих разработан бронежилет с функцией моментального сброса. Инновационное снаряжение позволяет практически моментально оказывать первую медицинскую помощь раненым в полевых условиях или избавиться защитного жилета в воде.

Как сообщает ТК "Звезда", новую амуницию разработали курсант Ярослав Ичетовкин и преподаватель Московского общевойскового командного училища, кандидат технических наук Александр Котровский.

Фото: YouTube
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Бронежилет устроен по принципу парашюта. В случае получения ранения достаточно потянуть за специальное кольцо, и защита отстегивается. Устройство действует на суше и в воде. Благодаря ему боец под водой избавляется от бронежилета на восемь секунд быстрее, чем в штатном снаряжении.

Кроме того, новый бронежилет позволяет лежа транспортировать раненного бойца.

Система быстрого сброса разгрузочного жилета уже запатентована. В перспективе это изобретение может быть использовано при создании новых комплексов боевых экипировок.

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