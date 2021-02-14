Видео: В России разработали бронежилет с функцией самосброса

Для российских военнослужащих разработан бронежилет с функцией моментального сброса. Инновационное снаряжение позволяет практически моментально оказывать первую медицинскую помощь раненым в полевых условиях или избавиться защитного жилета в воде.

Как сообщает ТК "Звезда", новую амуницию разработали курсант Ярослав Ичетовкин и преподаватель Московского общевойскового командного училища, кандидат технических наук Александр Котровский.

Бронежилет устроен по принципу парашюта. В случае получения ранения достаточно потянуть за специальное кольцо, и защита отстегивается. Устройство действует на суше и в воде. Благодаря ему боец под водой избавляется от бронежилета на восемь секунд быстрее, чем в штатном снаряжении.

Кроме того, новый бронежилет позволяет лежа транспортировать раненного бойца.

Система быстрого сброса разгрузочного жилета уже запатентована. В перспективе это изобретение может быть использовано при создании новых комплексов боевых экипировок.