Видео: В России разработали бронежилет с функцией самосброса

Как сообщает ТК "Звезда", новую амуницию разработали курсант Ярослав Ичетовкин и преподаватель Московского общевойскового командного училища, кандидат технических наук Александр Котровский.
Бронежилет устроен по принципу парашюта. В случае получения ранения достаточно потянуть за специальное кольцо, и защита отстегивается. Устройство действует на суше и в воде. Благодаря ему боец под водой избавляется от бронежилета на восемь секунд быстрее, чем в штатном снаряжении.
Кроме того, новый бронежилет позволяет лежа транспортировать раненного бойца.
Система быстрого сброса разгрузочного жилета уже запатентована. В перспективе это изобретение может быть использовано при создании новых комплексов боевых экипировок.