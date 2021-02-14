Завершены испытания системы предупреждения о ракетном нападении

Россия завершила государственные испытания системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН).

- На сегодняшний день мы эту задачу решили: на новых технологиях, с высокопроизводительными вычислительными средствами обеспечить обработку информации и передачу ее на командные пункты военно-политического руководства страны, - рассказал в интервью "Звезде" генеральный конструктор СПРН, глава госкорпорации "Вымпел" Сергей Боев.

По его словам, испытания системы завершились в декабре 2020 года, протестирована СПРН в целом и командный пункт. Важную роль в контроле над всеми потенциально опасными направлениями сыграли легкосборные модульные РЛС типа "Воронеж".

Задача системы предупреждения о ракетном нападении - как можно раньше известить руководство страны о запуске противником баллистических ракет. СПРН состоят из наземного (дальние радары) и космического (спутники) эшелонов.

В дежурном режиме система выполняет разведку параметров МБР противника при выполнении испытательных и учебных пусков. При переходе в боевой режим СПРН фиксирует пуски ракет, извещает о них командные пункты высшего уровня, рассчитывает траектории МБР и передает данные на средства противоракетной обороны.