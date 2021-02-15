Брагин прокомментировал информацию об уходе из сборной России

Главный тренер сборной России по хоккею Валерий Брагин заявил, что остается на своем посту.

В СМИ ранее появилась информация о том, что Брагин покинет пост главного тренера сборной России и СКА из Санкт-Петербурга после окончания чемпионата мира.

"Не знаю даже, как назвать эту информацию. Конечно, я продолжаю работать в СКА и в сборной России", - сказал после открытой тренировки СКА Брагин, слова которого приводит ТАСС.

Брагин стал главным тренером сборной России летом прошлого года. Под его руководством команда выступала на Кубке Первого канала, а на финском и чешском этапах Евротура исполняющим обязанности главного тренера был наставник "молодежки" Игорь Ларионов.

Контракт Брагина с Федерацией хоккея России заключен до 2022 года.