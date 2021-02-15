Британия ужесточила правила для приезжающих из-за границы

С 15 февраля вступают в силу новые правила для всех приезжающих в Великобританию. Теперь пассажиры должны не только сдать ПЦР-тест на COVID-19 перед поездкой, но и заранее оплатить набор из двух домашних тестов. Последние потребуются для проверки здоровья во время обязательного карантина. То есть человек сам себя протестирует на второй и восьмой дни самоизоляции. Если не сделать этого - штраф составит две тысячи фунтов стерлингов (свыше 200 тысяч рублей).

Напомним, что для въезда в Соединенное Королевство также надо заполнить специальную анкету - Passenger Locator Form. Срок карантина - 10 дней. Самоизоляция на дому возможна только для тех, кто прибывает из страны, не включенной в "черный список". В нем сейчас 33 страны (России нет - прим. "РГ"). Границы с этими государствами закрыты, пишет РИА Новости.