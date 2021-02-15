Чисто и прозрачно: легендарным "Ессентукам" исполняется 150 лет

Пожалуй, никогда еще розлитая в бутылки для доставки на рынок с именным бредом минеральная вода не вызывала такого интереса со стороны государства, инвесторов и потребителей. Каким был прошедший год для единственного производителя легендарных минеральных вод "Ессентуки 4" и "Ессентуки 17" и что сулит год наступивший? Об этом "РГ" рассказал генеральный директор компании "Холдинг Аква" Святослав Вильк.

Прошлый год был сложным для всех нас в целом и для бизнеса, в частности. Каким он стал для группы компаний "Холдинг Аква"?

Святослав Вильк: Уже сейчас мы понимаем, что 2020 год изменил очень многое. Это касается также структуры и логики ведения бизнеса. Для нас, как для производителя и поставщика минеральной воды было важно обеспечить бесперебойное производство, сохранив условия для безопасного труда. Подводя итоги года, можно смело сказать, что мы справились с данной задачей, при этом значительно улучшив свои финансовые показатели по сравнению с 2019 годом. Так, совокупный прирост выручки составил более 45%. При этом в бюджеты разных уровней было направлено порядка 250 млн рублей в виде налоговых отчислений.

На сегодняшний день "Холдинг Аква" является единственным производителем легендарных Ессентуков 4 и 17?

Святослав Вильк: Да, это действительно так. В рамках исполнения поручений президента РФ и правительства РФ, АО "Кавминкурортресурсы" (КМКР) привлекло частного российского инвестора в лице компании "Аква Инвестиции" для создания совместного предприятия - "Холдинг Аква". На его базе было решено объединить розлив и дистрибуцию всего коммерческого дебита вод "Ессентуки 4" и "Ессентуки 17" - 18% со стороны КМКР и 82% со стороны "Аква Инвестиций". Сделано это было для пресечения случаев производства и распространения контрафактных "Ессентуков", которые за последние годы заполонили рынок. Как показало время, данное решение было взвешенным и действенным.

За три года нам удалось провести значительную работу по борьбе с недобросовестными производителями. Была задействована правоприменительная судебная практика по борьбе с контрафактом и создан механизм для выявления места происхождения товара. За неправомерное использование было отозвано тридцать шесть разрешений на использование наименования места происхождения товара "Ессентуки 4" и "Ессентуки 17". В целом, государство взяло под особый контроль сферу недропользования и производства минеральных вод, тщательно проверяя всех производителей. И несмотря на то, что мы видим непрекращающиеся попытки вновь расшатать ситуацию и вернуть все вспять, уверен, что госорганы этого не допустят.

Проверяли вас тоже, насколько известно…

Святослав Вильк: Конечно. И это правильно. Если говоришь о честности, призываешь к прозрачности и ответственности, начни с себя. Мы - совместное предприятие с госучастием. И наша обязанность - быть эталонным производителем минеральных вод на Ставрополье! За три года существования ГК "Холдинг Аква" на наших предприятиях было проведено большое количество всевозможных проверок. Мы получили порядка семисот запросов от контрольно-надзорных и правоохранительных органов, в том числе ФНС, МВД, ФАС России и краевого УФАС, прокуратуры. При этом никаких значительных нарушений обнаружено не было.

Возвращаясь к самой, пожалуй, болезненной теме. Есть ли сегодня на рынке контрафактные "Ессентуки 4" и "Ессентуки 17"?

Святослав Вильк: Если мы говорим о крупных сетях - здесь нам практически полностью удалось побороть контрафакт. Но мы все еще видим его в мелкой рознице. Также на рынке много мимикрирующей продукции, которую производители и ритейл выдают за "Ессентуки 4" и "Ессентуки 17". Вместо того, чтобы вкладывать средства в развитие собственного бренда, как делаем это мы, они используют знаменитую марку, паразитируя на ней. По некоторым данным, только в 2019 году сумма ущерба правообладателя от подобных действий превысила 2 млрд рублей.

Вкладываете ли вы средства в сохранение недр?

Святослав Вильк: Разумеется. Качество недр - это залог стабильности и успешности бизнеса в долгосрочной перспективе. Мы постоянно ведем работу по поддержанию своей добывающей инфраструктуры в надлежащем виде. За 2020 год только в реконструкцию и модернизацию скважин было инвестировано более 35 млн рублей. Столько же планируем направить на эти цели в 2021 году. Для нас важно не просто продать воду, но сберечь недра. В этом году легендарным "Ессентукам" исполняется 150 лет. Это уникальная вода, ее источник мы обязаны сохранить для будущих поколений!

Вы рассказали сколько компания инвестирует в развитие. При таких вложениях бизнес приносит прибыль?

Святослав Вильк: Действительно, на данном этапе вложений много, но средств здесь жалеть нельзя, так как мы "играем в долгую". К слову, на третий год работы мы уже вышли на чистую прибыль и наблюдаем тут положительную динамику, которая, уверен, сохранится и в будущем.

Чего ожидаете от этого года?

Святослав Вильк: Дальнейшего роста. Несмотря на то, что нашу продукцию теперь можно приобрести во всех крупных торговых сетях практически в любой точке России, нам есть куда расти. Мы будем и дальше инвестировать как в развитие и продвижение минеральных вод "Ессентуки" 4 и 17, так и в модернизацию нашей инфраструктуры. Планируем запуск новой продукции. Будет проводиться и работа по расширению географии продаж. Уже сейчас наша вода продается более чем в 15 странах мира. Планов много. Уверен, что все они будут реализованы.