Постановление правительства Еврейской автономной области от 10 февраля 2021 года № 20-пп "Об установлении на 2021 год величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Еврейской автономной области"

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2020 № 473-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" правительство Еврейской автономной области постановляет:

1. Установить на 2021 год величину прожиточного минимума в Еврейской автономной области:

- на душу населения - 16 386 рублей;

- для трудоспособного населения - 17 411 рублей;

- для пенсионеров - 13 526 рублей;

- для детей - 16 479 рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года.

Губернатор области Р.Э.Гольдштейн







