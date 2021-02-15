Ежегодно более 400 детей получают помощь в Центре детской гематологии и онкологии

Ежегодно 15 февраля отмечается Международный день детей, больных раком. С 2014 года в Морозовской детской больнице функционирует городской Центр детской гематологии и онкологии. Ежегодно медицинскую помощь здесь получают более 400 детей и подростков с онкологической патологией.

Центр состоит из отделений онкологии и гематологии, онкологии, гематологии, реанимации и интенсивной терапии для онкологических и гематологических больных. Здесь располагается единственное в московском здравоохранении отделение трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток для детей. За время работы врачи отделения трансплантации костного мозга с 2018 года уже выполнили 109 трансплантаций костного мозга.

- С момента создания центра у нас прошли лечение более 2,3 тысячи детей. Надо отметить, что в большинстве случаев болезнь удается победить. Показатели выживаемости детей с онкологическими заболеваниями сопоставимы с достижениями ведущих детских клиник развитых стран, а по некоторым - и превышают их. В центре созданы все условия и применяются самые современные методы лечения, разработанные ведущими центрами России, Европы и Америки, - рассказал главный детский гематолог Москвы, заведующий отделением онкологии и гематологии Константин Кондратчик.

В терапии заболеваний применяются современные, высокотехнологичные методы лечения: интенсивная высокодозная полихимиотерапия, клеточная молекулярная и иммунная терапия, инновационные хирургические пособия, соответствующие мировым стандартам ведения пациентов. В рамках научного гранта проводится молекулярная точечная и иммунная терапии у детей, идет работа по формированию современной генетической лаборатории.

Комплексное обследование и лечение пациентов проводится в едином корпусе по стандартам и условиям оказания медицинской помощи, соответствующим лучшим клиникам Западной Европы и США, с исключением пересечения потоков амбулаторных и стационарных больных. Специалисты отделений - врачи и медицинские сестры - прошли стажировку в клиниках Германии и США.

Отделения центра работают в круглосуточном режиме, что позволяет не только своевременно оказывать квалифицированную помощь онкологическим и гематологическим больным, но и оперативно осуществлять консультативную специализированную помощь детям, находящимся в разных отделениях больницы и других клиниках Москвы. В 2020 году специалистами проведено 29 городских онкологических консилиумов с разбором сложных клинических случаев и решением вопросов проведения уникальных или ресурсоемких медицинских технологий.