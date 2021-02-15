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Фото: Звезда "Бригады" Дарья Повереннова вышла замуж за миллионера

Новости
    15.02.2021, 15:00
Текст:   Олег Усков

46-летняя российская актриса театра, кино и ТВ Дарья Повереннова вновь вышла замуж. Избранником внучки легендарного советского актера Сергея Лукьянова в этот раз стал миллионер Андрей Шаронов.

О событии артистка сообщила в своем Instagram, уточнив, что церемония состоялась 14 февраля.

До того Повереннова и 57-летний Шаронов встречались восемь лет.

Дарья Повереннова родилась в 1972 году в Москве. Мать - актриса Татьяна Лукьянова.

В 1992-м, еще будучи студенткой Щукинского училища, дебютировала в американском эротическом сериале Залмана Кинга "Дневники "Красной туфельки".

Далее - "День рождения Буржуя", "Марш Турецкого", "Остановка по требованию", "ДМБ", "Бригада" (мачеха Космоса), "Дальнобойщики", "Ефросинья".

В конце второго курса вышла замуж за актера, режиссера и сценариста Александра Жигалкина ("Папины дочки", "Воронины"), которого, согласно данным из открытых источников, после десяти лет совместной жизни оставила ради актера Валерия Николаева.

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