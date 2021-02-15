Hyundai Ioniq 5 получит салон из вторсырья, но с уникальной функцией

До премьеры электрического кроссовера Hyundai Ioniq 5 остаётся неделя, но Hyundai продолжает бомбардировать тизерами, привлекая внимание к будущей новинке, обещающей стать одним из самых привлекательных предложений в сегменте. Хотя бы из-за сдвижной центральной консоли.

"Фишкой" Ioniq 5 будет консоль, которая может двигаться вперёд и назад вместе с креслом пассажира, обеспечивая таким образом мобильность в случае, если с одной из сторон дверь открыть не получается.

Ли Санг Юп, старший вице-президент и глава глобального дизайн-центра Hyundai, назвал Ioniq 5 дизайнерским манифестом, который провозглашает новое понимание пространства салона как идеального места в том числе для отдыха. Реализация сдвижной консоли и отсутствие тоннеля пола стала возможной благодаря платформе E-GMP и управлению трансмиссией по проводам.

Также в Hyundai отметили, что кресла спроектированы так, чтобы предоставить максимальную релаксацию во время сидения в них. Они снабжены специальной подставкой для ног.

Ещё одна особенность - экологически чистые материалы, из которых изготовлены элементы интерьера: ткань из биокомпонентов из сахарного тростника, шерстяная и полипропиленовая пряжа, тканный материал, полученный из переработанного пластика. Краска для приборной панели, переключателей, рулевого колеса и дверных панелей изготовлена из масел рапса и кукурузы.

Мировая премьера Hyundai Ioniq 5 состоится 23 февраля 2021 года.