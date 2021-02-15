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15.02.2021 17:36
Рубрика: В мире

Кабмин ФРГ признал, что "берлинского пациента" в Германии охраняли спецслужбы

Текст: Юрий Когалов

Все время, что Алексей Навальный находился на территории Германии, его охраняли представители спецслужб. Такой ответ получили от правительства ФРГ депутаты из партии "Альтернатива для Германии", направившие в кабмин соответствующий запрос.

Фото: Thijs ter Haar / flickr.com
Европейские политики - о "берлинском пациенте" и его защитниках

"Алексей Навальный с момента приземления в Германии до своего выезда находился под защитой. С 22 августа 2020 года до 31 августа 2020 года это осуществлялось силами сотрудников группы безопасности федерального ведомства уголовной полиции. Затем обеспечение безопасности взяли на себя соответствующие земельные ведомства уголовной полиции", - приводит выдержку из документа РИА Новости.

При этом в кабмине отказались отвечать на ряд вопросов по делу российского блогера.

Депутат бундестага, член комитета по международным делам от фракции "Альтернатива для Германии" Антон Фризен со своей стороны выразил недовольство тем, что правительство ФРГ скрывает связанные с этим делом сведения.

В мире Европа Германия

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