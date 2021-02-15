Как изменятся социальные сети в 2021 году

Число пользователей социальных сетей за последний год выросло более чем на 13%, сообщается в отчете Digital Global 2021. К началу года в соцсетях зарегистрировалось почти полмиллиарда новых пользователей. В среднем каждый день 2020 года появлялось более 1,3 млн новых аккаунтов, это примерно 15,5 нового пользователя в секунду.

Время, которое рядовой пользователь проводит в соцсетях ежедневно, выросло до 2 часов 25 минут. Это примерно один день в неделю за вычетом времени на сон. Если тренд сохранится, то в 2021 году все пользователи в мире проведут в соцсетях в общей сложности 3,7 трлн часов, что эквивалентно более 420 млн лет совокупного человеческого существования. Самыми активными пользователями соцсетей являются филиппинцы - они проводят там в среднем 4 часа 15 минут в день. Россияне близки к среднемировому значению - 2 часа 28 минут.

Самой популярной соцсетью в мире остается Facebook - количество активных пользователей в месяц равняется 2,7 млрд. На второй позиции YouTube - 2,3 млрд, на третьем месте WhatsApp с 2 млрд, несмотря на то, что это мессенджер, а не соцсеть. По данным Deloitte, наиболее популярной площадкой в России является YouTube - его используют 92% всех пользователей рунета. При этом постепенно сокращается доля россиян-телезрителей. В 2020 только 88% процентов опрошенных смотрели ТВ за последние две недели. Для сравнения: в 2015 году этот показатель составлял 94%.

В 2021 году на рынке социальных сетей появился новый игрок. Приложение для iPhone под названием Clubhouse буквально взорвало интернет - по данным аналитиков Sensor Tower, оно было загружено более 2,3 млн раз. Социальная сеть представляет собой сервис для аудиоконференций, в котором пользователи создают "комнаты" - так называются собрания, где могут одновременно участвовать до 5 тысяч человек. При этом люди делятся на ведущих - тех, кто проводит эфир, и тех, кто его слушает. Последние могут "поднять руку", и тогда модераторы это увидят и пригласят слушателя в эфир. Одним первых известных пользователей приложения стал Илон Маск - он пришел на эфир The Good Time Show, передачи, где обсуждалась война пользователей Reddit с аналитиками Wall Street (см. статью "Капитализм с человеческим лицом" в федеральном выпуске "РГ" N 21(8372) от 03.02.2021 г.). Получить приглашение в Clubhouse очень сложно - для этого пользователя должен пригласить кто-то из знакомых - пользователей соцсети.

В Telegram есть специальная группа, в которой люди приглашают друг друга в приложение. "Инвайт" можно и приобрести - на eBay выставлено множество "лотов", и цена на приглашение в соцсеть начинается от 500 рублей и заканчивается 50 тыс. руб. - по такой цене продаются приглашения в специальные комнаты, в которых известные люди обсуждают различные темы - от технологий до прогнозов курсов криптовалют. "Clubhouse - это продолжение концепции подкастов, - говорит Владимир Зыков, директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров. - Но с важным дополнением: эфир идет только вживую, не в записи, а желающие зрители могут попросить слово и также подключиться к нему. Это своего рода аналог радиоэфира, когда слушатели или эксперты могут позвонить на радиостанцию и попросить слово в прямом эфире".

Но не только подкасты станут одним из трендов 2021 года. Из социальных сетей постепенно уйдут текстовые сообщения - их заменит аудио-, фото-, и видеоконтент. "В наступившем году тренд на новые приложения и виды заработков блогеров продолжится, - говорит Евгения Лампадова, основатель коммуникационного агентства "ЛАМПА". - Прошлый год стал годом TikTok, этот начался с Clubhouse, и эта аудиальная площадка пока только набирает популярность и в России, и в мире, поэтому, возможно, такого рода социальных сетей в этом году прибавится". По словам эксперта, в российском сегменте TikTok появится больше рекламных интеграций брендов, целящихся в конкретную аудиторию: "Здесь же мы увидим государственных служащих и самых разных политических и общественных деятелей".

Из социальных сетей уйдут текстовые сообщения, их заменят фото и видеоконтент

Еще один тренд - монетизация контента, сейчас об этом думают и в Telegram, и в Twitter. Последний рассматривает возможность введения платной подписки, одним из вариантов является введение платных функций для SMM-специалистов. А в Telegram появятся специальные платные функции - владельцы каналов смогут покупать рекламу непосредственно у самого мессенджера, а не на сторонних площадках.