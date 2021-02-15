"Как вам такое?" - новая рекламная кампания ГК "Галс"

ГК "Галс" (владелец бренда "Галс-Девелопмент") запускает новую рекламную кампанию "Как вам такое?", которая посвящена флагманским проектам премиум-класса "Искра-Парк" и Match Point, а также, де-люкс объектам - "Театральный Дом" и "Сады Пекина". Новая рекламная кампания стартует 15 февраля 2021 года в виде OLV-рекламы и баннерной рекламы в диджитал формате. Планируемый охват рекламной кампании - порядка 6 млн. уникальных пользователей.

Новый рекламный продукт появится в ключевых новостных медиа - РБК, Коммерсант, Российская Газета и др., а также - на крупнейших профильных ресурсах по недвижимости (ЦИАН, Новострой-М, Яндекс Недвижимость), носителях наружной рекламы и радио (12 ключевых станций: Бизнес FM, Вести FM, Радио Джаз и др.).

Главной темой рекламной кампании стало переосмысление великих российских культурных достижений в балете и живописи в стиле, который соединяет в себе интеллигентную современность и гармоничность ярких образов. Обращение к деятелям культуры "Как вам такое?" создает дерзкое настроение и подчеркивает гордость за проекты группы компаний "Галс".

"В своей коммуникации ГК "Галс" стремится популяризировать культурное наследие, "оживить" его - четыре комплекса, как четыре отдельных объекта искусства. Только поддерживая и развивая образ интеллигентного девелопера во всех каналах коммуникации, можно сформировать четкое представление о компании у наших потребителей. Именно поэтому, в своей работе мы оставляем преемственность с предыдущими рекламными кампаниями по смыслу и стилю. Как и раньше, в 2021 году мы планируем использовать современные яркие образы, в которых всегда есть место для "хулиганства", без штампов и дешевых заходов", - отмечает Юлия Мудрицкая, директор департамента маркетинга ГК "Галс".

В рекламных сообщениях ГК "Галс" показывает, как одна идея по-своему разворачивается в каждом из четырех проектов компании. Например, в "Театральном доме" была создана современная интерпретация в стиле контемпорари-танца одной их знаковых балетных постановок с яркими акцентами и стилизованной классической музыкой. Ведь все знают, что российский балет - это сильнейшая школа классического танца.

Лаундж-зона элитного квартала "Сады Пекина" с невероятным видом на центр Москвы стала площадкой, где ожила картина Марка Шагала с "парящими над землей" влюбленными. Художественную атмосферу усилила химия между актерами и волшебная дымка, которая окутала здание.

Квартал "Матч Поинт" стал площадкой, достойной картины Петрова-Водкина "Купание красного коня". Строгий конструктивизм, дополненный яркими авангардными пятнами, четкие линии костюмов и решительный антураж - все это эффектно преобразило квартал в известное всем произведение искусства.

Броские цвета и смелые фактуры в одежде создают впечатление сошедших с картин Малевича во внутреннее пространство премиального квартала "Искра-Парк" персонажей. Настоящий конструктивизм комплекса из четких линий и геометрических форм стал на миг стилем супрематизма. Композиция каждого кадра выстроена настолько гармонично, что обращает внимание на все существующие детали комплекса.

Все эти идеи с "живыми" произведениями искусства и элегантные футуристические креативы в духе нашего времени укрепляют позиционирование ГК "Галс" как интеллигентного девелопера.

Подробная информация о проекте доступна на сайте.

Материалы предоставлены ООО "Галс Управление активами"