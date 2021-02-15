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15 февраля 2021 г.

Указ главы Карачаево-Черкесской Республики от 12 февраля 2021 года № 19 "О внесении изменений в Указ Главы Карачаево-Черкесской Республики от 17.03.2020 № 51 "О введении режима повышенной готовности"

Дата подписания 12 февраля 2021 г.
Опубликован 15 февраля 2021 г.
Вступает в силу 12 февраля 2021 г.

Документ является поправкой к

Указ главы Карачаево-Черкесской Республики от 17 марта 2020 года № 51 "О введении режима повышенной готовности"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Внести в Указ Главы Карачаево-Черкесской Республики от 17.03.2020 № 51 "О введении режима повышенной готовности" (в редакции указов Главы Карачаево-Черкесской Республики от 27.03.2020 № 68, от 28.03.2020 № 69, от 28.03.2020 № 70, от 30.03.2020 № 71, от 04.04.2020 № 77, от 08.04.2020 № 82, от 29.04.2020 № 96, от 06.05.2020 № 105, от 11.05.2020№ 106,от 18.05.2020№ 109, от 25.05.2020 № 115, от01.06.2020 № 126, от 08.06.2020 № 138, от 15.06.2020 № 141, от 22.06.2020 № 145, от 03.07.2020 № 156, от 06.07.2020 №159, от 15.07.2020 № 167, от 17.07.2020 № 172, от 27.07.2020 № 185, от 10.08.2020 № 192, от 13.08.2020 № 202, от 24.08.2020 № 206, от 07.09.2020 № 224, от 21.09.2020 № 243, от 05.10.2020 № 249, от 16.10.2020 № 254, от 29.10.2020 № 266, от 30.10.2020 № 269, от 15.11.2020 № 281, от 25.11.2020 № 291, от 07.12.2020 № 294, от 24.12.2020 № 303, от 10.01.2021 № 1, от 22.01.2021 № 7, от 29.01.2021 № 15, от 08.02.2021 № 17) следующие изменения:

1.1. Пункт 10 изложить в следующей редакции:

"10. Рекомендовать руководителям образовательных организаций высшего образования, находящихся на территории Карачаево-Черкесской Республики, по согласованию с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Карачаево-Черкесской Республике организовать реализацию образовательных программ в очной форме обучения. При реализации образовательных программ обеспечить принятие мер по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), указанных в методических рекомендациях по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в образовательных организациях высшего образования, утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 17.08.2020 № МР 3.1/2.4.0206-20.".

1.2. Подпункт 15.6 пункта 15 изложить в следующей редакции: "15.6. Возобновить проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризацию определенных групп взрослого населения.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Карачаево-Черкесской Республики Р.Б.Темрезов



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