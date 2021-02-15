Кравцов: Чуть больше десятка школ закрыто в России из-за морозов и пандемии

По всей стране в связи с морозами и пандемией сейчас полностью закрыты чуть более десятка школ. Об этом в понедельник заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в интервью телеканалу "Россия-24".

"Сегодня чуть больше 10 школ закрыты либо в связи с эпидемиологической ситуацией, либо в связи с морозами. Это очень небольшое количество, - цитирует министра ТАСС. - Например, в Якутии, где минус 60 градусов, школы, естественно, не работают".

По словам Кравцова, большинство школ сегодня уже полностью ввернулись к очному обучению. С 18 января к очному обучению вернулись более 97% российских школьников, то есть более 16 миллионов человек.