Малком выбыл из строя на 4 недели из-за травмы колена

Бразильский нападающий "Зенита" из-за травмы колена пропустит около четырех недель. Неприятный инцидент произошел в контрольном матче питерской команды против сборной Иордании.

"Медицинский и тренерский штабы "Зенита" приняли решение, что Малком начнет восстанавливаться в Петербурге консервативными путем под наблюдением физиотерапевтов команды. Сроки первого периода восстановления оцениваются в четыре недели. Дальнейшая программа реабилитации будет определена по результату индивидуальных тренировок футболиста", - говорится в сообщении на официальном сайте "Зенита".

23-летний Малком стал игроком "зенита" в 2019 году. Его трансфер из "Барселоны" обошелся в 40 миллионов евро, при этом футболист уже не первый раз получает различные повреждения. В нынешнем чемпионате России на счету бразильца 1 гол в 15 проведенных матчах.