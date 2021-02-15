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15.02.2021 10:55
Рубрика: В мире

Националисты сохранили большинство в каталонском парламенте

Текст: Юрий Когалов
Каталонские националисты смогли сохранить большинство в региональном парламенте. Об этом свидетельствуют предварительные итоги выборов, прошедших в этой испанской автономии в воскресенье.
Фото: EPA-EFE/Quique Garcia Фото: EPA-EFE/Quique Garcia
Фото: EPA-EFE/Quique Garcia

После подсчета 99,97 процента протоколов оказалось, что победу одержали социалисты, их поддержали 23,02 процента избирателей, принявших участие в голосовании. Это позволит им занять 33 места в парламенте - почти в два раза больше, чем по итогам выборов 2017 года (17 мест). Социалисты практически повторили успех партии "Граждане", три года назад та неожиданно смогла завоевать 37 мест в парламенте. Однако с таким результатом победитель не может самостоятельно сформировать региональное правительство.

На выборах в Каталонии вперед вырвались сторонники независимости региона

Впрочем, и настоящей победой полученный социалистами результат сложно назвать. Хотя Левые республиканцы Каталонии и несколько отстали по количеству полученных голосов (21,31 процента), они занимают точно такое же количество мест в парламенте (33). К тому же им в спину дышит еще одна националистическая партия - "Вместе за Каталонию", за которую проголосовали 20,06 процента избирателей, что дает ей 32 кресла в парламенте.

Остальные пять партий, принимавших участие в голосовании, не смогли составить им серьезную конкуренцию, их поддержали от 3,8 до 7,7 процента каталонцев, пришедших на избирательные участки. Кстати, в этот раз явка была не слишком высокой, всего 53,55 процента. Во многом это было связано с ограничениями, введенными в Испании из-за пандемии коронавируса, а также страха заболеть COVID-19 после посещения избирательного участка. Именно поэтому почти около 285 тысяч каталонцев проголосовали заранее по почте, это в 3,5 раза больше, чем в 2017 году. К тому же стремление проявить свою гражданскую ответственность несколько сдерживала дождливая погода, многие не захотели стоять в длинных очередях перед школами, где были установлены урны для голосования.

Удивил экспертов успех правой партии "Вокс" ("Голос"), прежде не представленной в каталонском парламенте. Она с ходу сумела занять 11 кресел в законодательном органе.

А вот такие крупные силы, как Народная партии и партия "Граждане", наоборот, утратили поддержку населения, получив всего несколько процентов голосов и 3 и 6 мест в парламенте соответственно.

Фото: iStock
В Каталонии из-за пандемии возросло число желающих голосовать по почте

По итогам выборов, националистические партии, ставящие перед собой цель добиться отделения Каталонии, займут 74 кресла в законодательном органе, сторонники единой Испании - 61 кресло. Впрочем, путь, которым пойдет регион, еще не определен. Кто именно возглавит Женералитат, будет решаться на заседании парламента, возможно, для этого понадобится довольно много времени, в прошлый раз на решение этого вопроса ушло почти полгода. Все зависит от того, какую позицию займут Левые республиканцы Каталонии. В последние годы у них возникли разногласия с партией "Вместе за Каталонию", занимающей более радикальную позицию. Но союзу с социалистами мешает нерешенный вопрос с осужденными каталонскими политиками. Власти региона несколько раз пытались смягчить им наказание и фактическим отпустить из тюрьмы, но центральное правительство, возглавляемое социалистами, не дает этого сделать. Вот и встали республиканцы перед сложным выбором.

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