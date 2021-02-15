Опровергнуты столетние основы квантовой физики

Исследователи из университета Аалто продемонстрировали в экспериментах на квантовом компьютере IBM, что некоторые постулаты столетней теории квантовой физики неверны, сообщает eurekalert.org.

Например, постулат о сохранении информации в квантах и невозможности изменить степень сцепления между двумя частицами, воздействуя только на одну из них.

Ученые смоделировали "игрушечную" вселенную на компьютере и заставили кубиты (простейшие вычислительные модули и ячейки квантовых компьютеров) действовать по правилам неэрмитовой (нетрадиционной в данном контексте) квантовой механики. Оказалось, что при этом не сохранялась квантовая информацию, что недопустимо в рамках старой теории.

Вторым открытием стало то, что удалось изменить степень сцепления между двумя частицами (так называемую квантовую запутанность), вмешиваясь в одну из частиц. Согласно канонам обычной квантовой физики это также невозможно.

Новые открытия позволят пересмотреть принципы моделирования новых высокотехнологичных устройств.