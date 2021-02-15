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1 февраля 2021 г. 10:00
"Родина"
Текст: Алексей Юхтанов
Родина - № 2(221)

Василий Худяков, первенец Третьяковки

Картина крепостного художника "Стычка с финляндскими контрабандистами" стала первой в коллекции Павла Третьякова
Да, именно это полотно положило начало будущей Третьяковской галерее. А крепостной крестьянин стал академиком и профессором Петербургской академии художеств, работал в Италии, принимал участие в росписи Исаакиевского собора...
Стычка с финляндскими контрабандистами. 1853 год. Фото: ГТГ
Стычка с финляндскими контрабандистами. 1853 год. Фото: ГТГ

Удача дворового мальчика

Василий Худяков родился в январе 1826 года в семье дворовых людей у помещиков Поливановых, в их имении Акшуат Карсунского уезда Симбирской губернии. Поливановы оставили довольно яркий след в истории. Глава семейства, сенатор, известен тем, что вывозил сокровища Оружейной палаты из Москвы в Нижний Новгород во время войны 1812 года. Он хорошо разбирался в произведениях искусства, а его сын Николай сам был великолепным рисовальщиком, другом Лермонтова, оставил после себя чудесные альбомы рисунков (в одном из них недавно обнаружены и рисунки Михаила Лермонтова). Неудивительно, что смышленый дворовый мальчик Василий рано проявил интерес к рисованию.

Первоначальное образование он получил в Симбирском начальном приходском училище. А в 1842 году, в 16-летнем возрасте, был отправлен барином на учебу в Москву в рисовальное училище графа Строганова - редкое из заведений такого рода, куда принимали крепостных. Здесь учили прикладным художествам: работам по фарфору, ткани, мебели. Здесь у Василия обнаружился высокий дар живописца, по настоянию учителей он перевелся уже в 1843 году в только что образованное Московское училище живописи и ваяния.

Василий Худяков.

Вольная для таланта

Талант Худякова расцветал на глазах. В 1844 году 18-летний художник пишет "Девочку в русском костюме" - ученическую работу, в которой уже ощущается мастерство зрелого автора. В это время русское искусство переживает серьезную ломку - от академизма и античности переходит к реалистическому отображению действительности. Но изображение русского простонародья характерно лишь для ранних работ художника. Расставшись со своим крепостным прошлым, он явно не любил о нем вспоминать и всячески скрывал этот факт из своей биографии.

Во время московской учебы Василий удостаивается нескольких медалей, получить которые как крепостной не имел права. Узнав об этом, Иван Поливанов дал ему вольную. И уже в 1847 году Худяков поступает в Петербургскую академию художеств.

Девочка в русском костюме. 1844 год.

Мечты сбываются

В 50-е годы художник принимает участие в росписи Исаакиевского собора. Одним из шедевров этого периода является картина "Плененная царица Сююмбике, покидающая Казань", написанная под впечатлением от путешествия вниз по Волге из Казани и чтения "истории" Карамзина. В эти годы живописец становится одним из тех, кто формирует так называемый историко-бытовой жанр. Мастер внимательно изучает старинные костюмы и наряды татар, архитектуру Казанского кремля. Одновременно много учится, пишет портреты петербургского бомонда...

А в мае 1856 года Павел Николаевич Третьяков покупает у своего хорошего знакомого Худякова "Стычку с финляндскими контрабандистами" для будущей галереи.

Плененная царица Сююмбике, покидающая Казань. 1870 год.

Слава талантливого художника перешагнула границы. За портрет ректора архитектуры Абрама Мельникова он получил звание академика, поехал в Италию - сбылась давнишняя мечта. Бешеный успех ждал его по возвращении: повсюду открывались выставки, он получил звание профессора, начал преподавать в Московском училище живописи и ваяния...

Жизнь художника оборвалась на взлете: он умер в возрасте 45 лет во время эпидемии холеры.
Три лика забытого гения, четверть века возглавлявшего Русский музей

1. Василий Худяков. Литография В.Ф. Тимма. ГРМ (Википедия).

2. Стычка с Финляндскими контрабандистами. ГТГ.

3. Фрески в Елшанском храме стремительно разрушаются. (Фото Сергея Юрьева).

4. Плененная царица Сююмбике, покидающая Казань. Ульяновский областной художественный музей.

Кроме того, различные работы Василия Худякова в большом разрешении есть здесь: https://to-priz.livejournal.com/170534.html

Редакция благодарит сотрудника Ульяновского областного художественного музея Луизу Баюру за помощь в подготовке публикации.

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